Le déficit commercial mensuel s’est creusé de 15,8% en mars 2023, pour s’établir à 1,769 milliard de dinars contre 1,527 milliard de dinars en février. Le taux de couverture a perdu 2,3 points en mars 2023 par rapport à février, pour s’établir à 73,9%, d’après la note de l’INS sur le Commerce extérieur aux prix courants (CVS-CEC)/Mars 2023, publiée mardi 18 avril.

Après la baisse enregistrée en février 2023, les échanges commerciaux ont repris du rythme en mars, les exportations augmentant de 2,4% et les importations de 5,6%.

Hors produits énergétiques, les exportations ont enregistré une baisse de 2,2% tandis que les importations ont augmenté de 9,8%.

Hausse des exportations

La hausse de 2,4% des exportations à 5,004 milliards de dinars s’explique, principalement, par le rebond de 231,4% des exportations du secteur de l’énergie et lubrifiants, l’augmentation de 11,8% des exports du secteur minier, notamment les ventes de phosphate vers l’Italie, ainsi que la hausse des exportations de textile et de cuir de 4,4%, principalement les ventes de textile vers la France.

En revanche, les exportations du secteur agricole ont baissé de 16,7% et celles des industries manufacturières diverses de 11,5%. Hors produits énergétiques, les exportations ont enregistré un repli de 2,2%.

Augmentation des importations après deux mois de baisse

Après deux mois de baisse, les importations ont augmenté de 5,6%. Tous les groupes de produits ont contribué à cette hausse, à l’exception des produits énergétiques dont les imports ont diminué de 13,3%. Hors produits énergétiques, les importations ont crû de 9,8%.

Les importations de matières premières ont le plus contribué à cette croissance. Elles ont augmenté de 6,9%, portées par la hausse des achats des graines et fruits oléagineux. De même, les importations de biens de consommation ont évolué de 9,8%, principalement en achats de produits médicaux et pharmaceutiques.

En outre, les importations des produits alimentaires ont rebondi de 23,9%, tirées par les importations des céréales et de sucre. De même, les acquisitions de biens d’équipement ont connu une hausse de 9,6 %.

Croissance globale de 3,5% des exportations vers les pays de l’UE

Les exportations vers les pays de l’UE ont connu une croissance globale de 3,5% avec notamment une hausse sensible des ventes vers les Pays-Bas (245,1%) et l’Italie (8,1%).

Elles ont également enregistré une hausse avec le Royaume-Uni (112,2%), la Chine (88,9%), la Turquie (75%) et les pays du Maghreb (1%). En revanche, les exports reculent vers l’Allemagne (-11,1%) et vers la France (-0,7%).

Quant aux importations, une baisse de 5,1% a été enregistrée avec les pays de l’UE, en particulier avec la France (-10,8%) et l’Italie de (-6,3%).

D’autre part, les importations en provenance des pays de l’UMA ont chuté de 66,1%.

Par ailleurs, les importations ont augmenté avec la Russie (+212,5%), les USA (+141,4%), la Chine (+16,4%) et la Turquie (+19,9%).

Le déficit commercial se résorbe de 52% par rapport au quatrième trimestre 2022

Au premier trimestre 2023, les exportations ont augmenté de 2% et les importations ont diminué de 5,8% par rapport au dernier trimestre de 2022.

En conséquence, au premier trimestre, le taux de couverture s’améliore à 75,8% et le déficit commercial se résorbe de 52% par rapport au quatrième trimestre 2022.