CUPRA Tunisie a le plaisir d’annoncer le 13 avril 2023 la signature d’un partenariat de sponsoring du Tunisian Padel Circuit. Ce partenariat majeur représente une extension naturelle de la présence internationale de la marque sur les tournois de padel de premier plan partout dans le monde.

En effet, à l’international, CUPRA est le partenaire automobile de la fédération internationale de Padel ainsi que la marque Premium du World Padel Tour jusqu’à la fin de l’année 2024. La marque confirme ainsi son engagement en faveur de l’expansion du sport qui connaît la croissance la plus rapide en Europe. De plus, la tribu CUPRA compte huit des meilleurs joueurs de padel au monde : Franco Stupaczuk, Paula Josemaría, Federico Chingotto et Juan Tello ont rejoint l’équipe qui est déjà composée par Alejandro Galán, Fernando Belasteguín, Arturo Coello et Ariana Sánchez.

Le partenariat entre CUPRA et le Tunisian Padel Circuit est aussi une excellente opportunité pour les deux organisations de travailler main dans la main pour développer le padel en Tunisie. La marque apportera son expertise en matière de visibilité et de contenus pour aider le TPC à améliorer la qualité de ses installations et de ses tournois, tandis que le TPC offrira à CUPRA une plateforme pour promouvoir sa notoriété auprès d’une audience passionnée de padel.

En résumé, CUPRA connaît en Tunisie un succès grandissant à l’instar du padel. L’union des forces de leurs deux histoires défiant le statut quo est l’ingrédient idéal qui leur permettra d’accélérer leur développement respectif dans le pays.

Pour plus d’informations sur CUPRA, veuillez consulter le site https://www.cupraofficial.tn

Pour plus d’informations sur le Tunisian Padel Circuit, veuillez consulter le site http://www.tpcpadel.com