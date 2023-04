Le ministère des Technologies de la communication a lancé, samedi, la première carte de paiement électronique prépayée “E-houwiya” liée à l’identité numérique, à partir du bureau de la poste centrale de Tunis situé à la rue Charles de Gaulle à Tunis.

Le ministère a indiqué, dans un communiqué rendu public samedi, que 10 000 cartes de paiement électronique – e-houwiya – seront remises gratuitement.

Pour obtenir la carte e-houwiya, il faut avoir un porte-monnaie électronique dans le portail citoyen et une identité numérique. Elle permet aux citoyens d’effectuer des paiements et les opérations de retrait et faciliter les transactions financières de manière simple et sécurisée.

Il est possible d’obtenir la carte de paiement électronique “E-houwiya”, dans les diverses régions de la République, sans obligation de se déplacer, puisque la carte peut être envoyée à l’adresse mentionnée par le citoyen sur le portail citoyen, via un message garanti, après une demande via le portail citoyen et en utilisant l’identité numérique.

Il faut s’assurer que le solde du porte-monnaie est activé en le rechargeant, après l’accès à l’espace du porte-monnaie électronique et la connexion au portail citoyen et avoir créé un compte pour le porte-monnaie électronique et la carte de paiement électronique “E-houwiya”.

La Poste Tunisienne, après avoir accepté les conditions générales, adresse la carte à ses titulaires par lettre recommandée à leur domicile inscrit sur le portail citoyen.

Le titulaire de la carte l’active via le portail citoyen dans l’espace porte-monnaie électronique en entrant le mot de passe composé de 8 caractères, reçu avec la carte.

La carte de paiement électronique “E-houwiya” permet aux citoyens de bénéficier de nombreux services financiers numériques, y compris le paiement en ligne des services via le portail citoyen, le paiement via téléphone mobile avec tous les opérateurs de télécommunications et via des applications pour téléphones mobiles, le paiement d’achats et de services via Internet et les terminaux de paiement (TPE).

La carte permet également de retirer de l’argent des distributeurs automatiques de billets (DAB) postaux et bancaires, en profitant de tous les services disponibles dans l’application numérique “D17” de la poste tunisienne, qui comprend le transfert d’argent, le paiement des factures, la recharge des lignes téléphoniques mobiles et le paiement par mandats postaux.

Les titulaires de la carte de paiement électronique peuvent la recharger en cas de besoin de manière simple en téléchargeant de l’argent dans les bureaux de poste et en effectuant un virement à partir des cartes bancaires, nationales ou internationales, auprès des distributeurs automatiques de billets (DAB) de la Poste Tunisienne, et effectuer un virement à partir d’une carte prépayée de Paiement par téléphone mobile et par virements nationaux émis à partir de comptes courants postaux ou bancaires.