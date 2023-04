La question du stress hydrique et les meilleurs moyens pour y faire face ont été au cœur d’une rencontre au Palais de Carthage, dans la soirée de vendredi 14 avril 2023, entre le président de la République, Kaïs Saïed, et le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati.

A cette occasion, la possibilité de création d’un Office de mise en valeur des terres sahariennes, à l’instar des pays qui ont réussi à transformer le désert en zones vertes, et de construction de grandes stations de dessalement des eaux qui fonctionnent à l’énergie solaire, ont été évoquées.

Le chef de l’Etat estime que de telles démarches sont devenues une nécessité, affirmant que les solutions à identifier pour résoudre le problème de stress hydrique ne concernent pas uniquement l’agriculture. “Il est possible également d’installer des conduites de transfert des eaux dessalées du golfe de Gabès vers Gafsa pour le traitement des phosphates et vers toutes les zones arides”.

Le chef de l’Etat a aussi souligné la nécessité de restituer les terres domaniales qui constituent des biens publics et de lutter fermement contre tous les manquements et les formes de corruption que connaît ce secteur vital.

Dans ce contexte, il a rappelé les richesses dont dispose le pays, expliquant que l’agriculture n’a pas eu l’importance qu’elle mérite et qu’il est bien temps de mettre en place des politiques claires pour préserver ce secteur.