Le Master International Film Festival (MIFF) revient dans une deuxième édition, du 6 au 13 mai 2023 à Yasmine Hammamet.

Les grandes lignes de ce nouveau rendez-vous avec le cinéma international qui sera donné aux hôtes de la Tunisie et de la Médina Yasmine Hammamet ont été dévoilées lors d’une conférence de presse tenue dans la soirée du jeudi 13 avril 2023, à la salle Odyssée de Médina Yasmine Hammamet, en présence de représentants de la presse écrite, électronique et audio-visuelle et de toute l’équipe du MIFF, et présentées par le président fondateur du MIFF, le cinéaste Mokhtar Ladjimi, et Ali Miaoui, directeur général du groupe “La Paix”, et co-organisateur de ce festival.

Au programme du prochain rassemblement cinématographique, plus d’une vingtaine de nationalités avec de nombreuses nouveautés pour les différentes sections, comme la nouvelle compétition le ” Mobile Film “, relatif aux réalisations par le biais du mobile, pour des séquences d’une minute pas plus et où participent 90 films.

Célébrant le centenaire du cinéma tunisien, le MIFF sera ouvert à différentes expressions dont des panels qui toucheront aux musiques de films, à la numérisation ou au ” Shooting en Tunisie “, en rapport avec les conditions et les aléas du tournage en Tunisie. Un prix sera décerné par le Conseil international du cinéma, de la télévision et de la communication audiovisuelle de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), qui est la “Médaille Gandhi” au plus puissant film qui traite des causes humaines justes.

Au programme également des master class, un Focus latinos, autour du cinéma d’Amérique Latine, en plus d’un Panorama sur des films documentaires.

Côté attraction, les festivaliers cinéphiles ont rendez-vous avec un ” Ciné Beach “, à travers des projections sur la plage de Yasmine Hammamet, en face de la Médina.

Pour la sélection officielle et la compétition internationale, il y aura 12 longs-métrages, 12 courts-métrages et 6 films documentaires, en d’autres films à projeter dans les 4 salles dont dispose la Médina Yasmine.

Le jury longs-métrages fiction est composé de 7 membres et est présidé par le compositeur chilien Jorge Arriagada, spécialisé dans les musiques de film, le jury courts et le jury longs métrages documentaires sont composés chacun de 5 membres.

Le Festival international Yasmine Hammamet accorde dans la section hommages les honneurs à plusieurs cinéastes tunisiens et arabes, en l’occurrence Salma Baccar, Fathi El Hadawi, Férid Boughedir, l’artiste égyptienne Yosra ainsi que la star tunisienne Dora Zarrouk.

L’ouverture du MIFF 2023 aura lieu samedi 6 mai 2023, aux couleurs de l’Inde avec le film ” LAST FILM SHOW ” réalisé par Pan Nalin.