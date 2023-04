Le site spécialisé, Military Africa, vient de publier le classement, en deux parties, des dix plus puissantes forces armées africaines. Deux pays d’Afrique du Nord figurent dans le Top 3.

A noter que ce classement ne prend pas en considération d’autres critères, comme la formation ou l’expérience des armées.

Ainsi, le Top 3 est composé de l’Egypte, de l’Algérie et d’Afrique du Sud. Et ce compte tenu de l’écart qui sépare ce groupe avec les autres pays, à savoir le Nigeria, l’Ethiopie, le Maroc, le Soudan, le Kenya, la Tanzanie et l’Angola.

Pour établir son classement, le site a pris en considération plusieurs critères, entre autres « le budget des forces armées, le nombre de troupes actives, l’équipement militaire à leur disposition, leur état de préparation et l’influence géopolitique du pays ».

C’est ainsi que l’Egypte, avec un budget de défense d’environ 4,4 milliards de dollars, disposant 450 000 soldats actifs et plus de 800 000 soldats de réserve, est considérée comme l’armée la plus puissante du continent africain.

En plus, « l’Egypte a accès à des équipements militaires modernes comme des avions de chasse, des chars et des sous-marins ».

La deuxième armée la plus puissante d’Afrique, dans le classement de Military Africa, est celle d’Algérie, avec un budget défense dépassant les 10 milliards de dollars, mais seulement 130 000 soldats actifs et 150 000 de réserve.

Point de vue équipements militaires, elle dispose d’avions de chasse, de chars et d’artillerie…

L’Afrique du Sud complète ce trio de tête, avec un budget défense de 4,3 milliards de dollars, plus de 78 000 soldats actifs et 17 000 de réserve.

Ses équipements militaires modernes sont composés d’avions de chasse, de chars et de sous-marins).

Concernant les 7 autres pays, il s’agit, par ordre d’importance,

– du Nigeria, (4ème), avec un budget de défense de 2,4 milliards de dollars, de 120 000 soldats actifs et 80 000 de réserve ;

– de l’Éthiopie (5ème place), avec budget défense de 400 millions de dollars, disposant de plus de 180 000 soldats actifs et 150 000 soldats de réserve ;

– du Maroc classé 6ème place, avec un budget défense de 3,4 milliards de dollars, et disposant plus de 200 000 soldats actifs et 150 000 de réserve ;

– en 7ème position on trouve l’armée du Soudan (2,2 milliards de dollars de budget défense, 109 000 soldats actifs et 150 000 de réserve) ;

– du Kenya se hisse à la 8ème place (avec un budget défense de 800 millions de dollars) ;

– enfin, les 9ème et 10ème placées sont occupées respectivement par la Tanzanie et l’Angola, avec des budgets défense respectifs de 600 millions de dollars et de plus de 3,5 milliards de dollars.

On s’étonne cependant que l’armée tchadienne, l’une des plus aguerries du continent ne figure dans ce classement. Elle compte plusieurs centaines de milliers de soldats actifs.