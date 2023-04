Dans ce premier épisode de notre nouveau Podcast Radio Diaspora, Mehdi Labassi, Chief Technology Officer chez Carrefour Links, parle de son parcours dans l’univers Data et Cloud lors de son expérience chez Orange. En 2021, il rejoint Carrefour Links en tant que patron de la Technologie avec une responsabilité de construire des collectifs soudés pour mettre en place des programmes Data au service des métiers.

Mehdi nous explique ses responsabilités et les challenges qu’il doit relever au quotidien. Il partage avec nous son regard sur l’univers effervescent de la technologie et sur les opportunités de développement en Tunisie ainsi que les compétences futures necessaires en termes de soft skills.

Entretien conduit parHead of Data & AI Center of Excellence at Capgemini

Bio de Mehdi Labassi:

Mehdi Labassi a fait une grande partie de ses études en Tunisie en passant par le lycée Bourguiba. Il a obtenu son diplôme de Master en informatique et mathématiques appliquées en France. Mehdi a commencé sa carrière en tant que développeur informatique chez Amadeus, puis Architecte et Manager de développement au sein de la digital factory chez Orange. Depuis 2021, Mehdi Labassi occupe le rôle de Chief Technology Officer chez Carrefour Links.

