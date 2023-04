La directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a indiqué que “la reprise économique à laquelle nous aspirons est encore lointaine, à cause de la gravité de la problématique de l’inflation”.

Elle a ajouté, lors d’un entretien, mardi 11 avril 2023, avec le président du Groupe de la Banque mondiale (BM), David Malpass, à l’occasion des réunions de printemps de deux institutions qui se tiennent actuellement à Washington, que cette situation exige des Banques centrales de maintenir les taux d’intérêt élevés pour lutter contre l’inflation, qui est le meilleur moyen pour la reprise des perspectives d’une croissance résiliente.

Le passage rapide de taux d’intérêts bas et d’une liquidité abondante, à des taux d’intérêt élevés et moins de liquidité, a montré les faiblesses du secteur financier, et les difficultés des décideurs pour prendre une action.

Elle a expliqué qu’en dépit de la solidité des dépenses de consommation aux Etats-Unis d’Amérique et en Europe, ainsi que de l’amélioration en Chine grâce à la revitalisation de son économie, la croissance économique mondiale demeurera, en 202,3 au-dessous de 3%.

Selon la directrice du FMI, les inquiétudes continuent sur la poursuite de réaliser, durant les cinq prochaines années, d’un taux de croissance dans les limites de 3%, précisant que cette situation n’est pas optimiste pour répondre aux aspirations des peuples, notamment les catégories pauvres et des Etats pauvres.