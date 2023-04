Le gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui, a annoncé, mercredi 12 avril 2023, la mise en service du gazoduc destiné à l’alimentation du gouvernorat de Bizerte à partir de la station de Mornaguia (gouvernorat de La Manouba) jusqu’à la station Mabtouh (gouvernorat de Bizerte) sur 35 kilomètres de gazoduc de diamètre 24 pouces sous une pression égale à 76 bars, et ceci après la finalisation de la phase des tests hydrauliques.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Abdellaoui a mis l’accent sur l’importance de cette réalisation et son rôle dans le développement de la région, précisant que 14 localités relevant de la municipalité de Bizerte sont actuellement alimentées en gaz naturel.

Une partie du second tronçon du projet reliant les localités de Mabtouh et Zarzouna sera finalisée d’ici mai 2023 a mentionné le responsable précisant que la partie en question s’étale sur 40 kilomètre et relie Zarzouna Menzel Abdelrahmane Menzel Jemil El Alia Ghar Melh Ras Jebal et Azib.

S’agissant du troisième tronçon du projet et qui s’étale sur 155 kilomètres reliant Menzel Bourguiba, Tinja, Bizerte-sud, Bizerte-nord, Mateur et les localités Batan et Tebourba du gouvernorat de La Manouba, le taux d’avancement des travaux s’élève à 60%.

Moyennant une enveloppe de 130 MDT, le projet d’alimentation de la région de Bizerte en gaz naturel inclut dans ses trois phases le raccordement de 14 communes du gouvernorat de Bizerte, 3 communes du gouvernorat de La Manouba et une commune du gouvernorat de l’Ariana.