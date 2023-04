L’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) Tunisie a lancé un appel à candidatures pour un programme d’accompagnement visant à promouvoir l’utilisation de l’Intelligence Artificielle (IA) pour stimuler la croissance économique.

Dénommé ” AI RISE PROGRAM “, ce programme s’adresse aux startups et aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) en IA, a indiqué la GIZ. D’une durée de huit mois, ce programme d’accompagnement connectera les startups et les PME IA avec des entreprises du secteur privé ou du secteur public pour cocréer des solutions IA répondant à leurs défis.

Il est soutenu par l’initiative spéciale ” Emploi décent pour une transition juste ” (Invest for Jobs) du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie à travers son programme de transformation digitale avec l’appui de Deloitte.

AI RISE PROGRAM favorisera le renforcement de capacités à travers des modules conçus pour fournir les connaissances et les compétences nécessaires au développement de solutions et produits.

Un programme personnalisé englobant plusieurs thématiques, notamment l’étude de marché, stratégie Go-to-Market et Internationalisation, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la propriété intellectuelle et la protection des données sera formulé.

Le programme en question permettra également le matching avec de potentiels collaborateurs des secteurs public et privé pour cocréer des solutions adaptées à leurs besoins et problématiques identifiées.

Il s’agit aussi d’offrir l’accompagnement tout au long de phase de cocréation de la solution IA via l’assistance technique (accès à des infrastructures techniques du type supercalculateur) et des sessions individuelles de coaching et de mentoring afin de garantir le succès et le bon déroulement de la phase de cocréation.