Une délégation tunisienne participera à la 37ème édition du Salon “APAS Brésil” qui se tiendra du 15 au 18 mai 2023 à l’Expo Center Norte Sao Paulo, au Brésil.

Organisé par l’Association des super et hypermarchés de l’Etat de Sao Paulo, l’APAS est considéré comme le plus grand événement de l’Amérique dédié aux boissons et à l’alimentation.

La participation tunisienne, qui s’effectuera sous le pavillon de la Chambre arabo-brésilienne, sera conduite par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), dans le cadre de la réalisation de son programme de Foires et Salons à l’étranger, indique-t-il dans une publication, mardi 11 avril 2023.

L’événement, qui réunira les plus grands acteurs du secteur, constituera pour les exposants l’opportunité pour nouer de nouvelles relations commerciales et suivre les dernières nouveautés et tendances en la matière.

Cette manifestation est destinée principalement aux entreprises souhaitant se lancer ou se développer dans la région, multiplier les contacts avec les professionnels locaux, faire la promotion de leurs produits et savoir-faire auprès une région à fort potentiel.

L’édition 2022 du Salon avait été marquée par la participation de 819 exposants, dont 185 internationaux de 22 pays, et 111 571 visiteurs et avait favorisé la conclusion d’affaires d’une valeur estimée à 30 millions de dollars.