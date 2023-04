Selon les données publiées vendredi 7 avril 2023, par la Banque centrale de Tunisie (BCT), les recettes touristiques cumulées ont dépassé 1 milliard de dinars, durant le premier trimestre 2023, en progression de 64% par rapport à la même période de l’année 2022.

Les revenus du travail cumulés ont, à leur tour, augmenté de 8,5%, pour avoisiner 1,9 milliard de dinars, contre 1,7 milliard de dinars, à fin mars 2023, représentant presque le double des recettes touristiques en devises, supérieures de 900 millions de dinars.

Mais la progression des recettes touristiques en devises (64%) est nettement supérieure à celle des revenus du travail cumulés (8,5%). A cette cadence, celles-ci dépasseront celles des revenus au courant du 2ème trimestre 2023 et avant la fin de ce premier semestre.

Par ailleurs, les recettes touristiques en devises (plus d’un milliard de dinars) du 1er trimestre 2023 sont supérieures à celles de la même période de l’année record et de référence, 2019, de plus de près de 13% : 1 000 millions en 2023, contre 887,6 millions en 2019.

Il est à noter que le milliard de dinars a été réalisé pendant les trois mois (janvier, février, mars) pourtant les plus faibles et les plus creux de la basse saison de l’activité touristique, à savoir le premier trimestre.

A l’allure où se développent les recettes touristiques en devises mensuellement, et au vu des bonnes perspectives de cette année sur le plan des arrivées touristiques, il est fort probable, voire certain, que ces recettes atteindront, au 31 décembre 2023, le montant de 6,5 milliards de dinars ; dépassant ainsi celles de l’année 2019 qui étaient de 5,628 milliards de dinars, soit une augmentation de l’ordre de 15%.

Afif KCHOUK