Le quatorzième appel à projets du Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ouvert le 16 mars dernier, se poursuivra jusqu’au 16 mai prochain.

La Tunisie est parmi 114 pays éligibles à cet appel qui concerne les institutions publiques et les organisations non gouvernementales (ONG), ainsi que les ONG internationales enregistrées dans le pays.

Pour soumettre une demande de financement, les parties intéressées peuvent consulter le lien suivant : https://fr.unesco.org/creativity/ifcd/apply

Le FIDC est l’un des instruments clés de la coopération et de l’assistance internationales de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005).

A travers l’appel à projets 2023 du FIDC, l’UNESCO renouvelle son engagement à renforcer les industries culturelles et créatives dans les pays en développement, comme piliers fondamentaux pour protéger et promouvoir la diversité culturelle, encourager la créativité et l’innovation, et pour construire un monde plus durable, lit-on dans le communiqué de l’organisation onusienne.

Les projets seront sélectionnés sur la base de leur capacité à générer des résultats concrets et durables qui contribuent au développement des secteurs créatifs dans les pays en développement qui sont Parties à la Convention de 2005.

Les propositions de projet doivent notamment contribuer à la mise en œuvre et/ou l’élaboration de politiques et de stratégies qui ont un impact direct et structurel sur la création, la production, la distribution et l’accès à une diversité de biens et de services culturels.

Les projets proposés doivent également aider au renforcement des capacités des institutions publiques et des organisations de la société civile pour soutenir des industries et des marchés culturels locaux et régionaux viables.

Depuis 2010, le FIDC a investi plus de 10 millions de dollars des Etats-Unis à travers 140 projets dans 69 pays en développement. Ces diverses initiatives ont contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques culturelles, au renforcement de la formation professionnelle et à l’entrepreneuriat culturel, au soutien de l’accès à de nouveaux marchés, ainsi qu’à la participation et à l’inclusion des groupes vulnérables dans la vie culturelle.