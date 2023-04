Nous avons demandé à ChatGPT d’écrire un poème sur la solidarité et le partage, voilà ce qu’il a écrit.

Dans ce monde de plus en plus individualiste,

Où l’argent et le pouvoir sont les rois de la piste,

Il est important de rappeler les valeurs fondamentales,

Qui font de nous des êtres humains, pas des animaux.

La solidarité est cette force invisible,

Qui unit les hommes, les rend invincibles.

Elle nous pousse à aider notre prochain,

A partager notre bonheur, notre pain.

Car seul, on peut avancer un temps,

Mais avec les autres, on va bien plus loin.

Ensemble, on peut tout affronter,

Et rien ne peut nous faire chanceler.

L’attachement aux valeurs humaines,

C’est savoir respecter la différence,

C’est faire preuve de tolérance,

Et de compassion envers nos semblables.

Car nous sommes tous différents, c’est vrai,

Mais nous avons tous besoin d’amour et d’amitié.

Alors, tendons la main à ceux qui en ont besoin,

Et construisons ensemble un monde plus humain.

Car la solidarité et le partage,

Sont les piliers d’une société sage.

Et si nous cultivons ces valeurs au quotidien,

Nous serons fiers de l’humanité que nous construisons.