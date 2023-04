Les pays qui composent le BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) –et qui seront probablement bientôt rejoints par l’Algérie-, dont certains font partie du G20, veulent être moins dépendants du système monétaire international, se défaire de la suprématie du dollar américain dans les transactions internationales. Et c’est dans cette optique que certains d’entre eux militent pour la création ou l’adoption d’une monnaie commune qui pourrait être numérique.

Selon Coin Tribune, le Brésil et la Chine ont déjà conclu un accord «… pour commercer d’Etat à Etat sans passer par le dollar ». Et à en croire le vice-président de la Chambre basse du Parlement russe, Alexander Babakov, le mouvement va s’accélérer.

Il assure que «… les pays du BRICS travailleraient à la création d’une monnaie commune ». Il s’agit d’un choix politique qui se justifierait par la nécessité pour ces pays de peser davantage dans l’économie internationale, écrit Coin Tribune.

On l’aura compris, c’est une politique qui ne défend ni le dollar ni l’euro, et va même dans la direction de la création d’un nouvel ordre économique mondial.

Nous rappelons toutefois qu’on parle depuis les années 70’ du siècle dernier de la nécessité de créer ce nouvel ordre économique mondial, mais jusqu’à présent pas grand-chose, sinon que la Chine est devenue une grande puissance économico-commerciale au même titre que l’Inde, que l’Europe s’est constituée en bloc économique aux côtés des Etats-Unis d’Amérique…

Alors qu’apporterait le nouveau bloc économique et commercial dans le système économique Monde ? Peu de choses, pensons-nous. Pour une raison simple.

En effet, la Chine et l’Inde produisent chaque année plusieurs dizaines de milliardaires, et leur PIB sont énormes, cependant il s’agit des pays qui comptent des centaines de millions de pauvres. A la différence des pays occidentaux (Etats-Unis et Europe), où le pourcentage de pauvres est faible.

Concernant les autres membres du cartel (Russie, Afrique du Sud et Brésil – et bientôt l’Algérie), leur situation économique n’est pas des plus brillantes. Ce sont des pays dont l’économie est encore basée sur les matières premières.

Tout ceci pour dire que si l’on excepte le bloc “Etats-Unis – Europe avec le Royaume-Uni“ auquel on ajoute le Canada, le Japon, la Corée du Sud, les BRICS ne peuvent vendre que très peu de leurs biens dans le reste du monde. Autrement dit, les pays occidentaux peuvent encore lourds dans leur balance commerciale.

Et vous nous parlez de volonté de se passer de l’euro et du dollar ! C’est une chimère, comme ce fut le socialisme dans le monde.