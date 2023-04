L’Agence africaine d’assurance commerciale (AAAC) a exprimé son souhait et sa volonté de voir la Tunisie adhérer à cette institution africaine afin de lui permettre de profiter des services et des mécanismes financiers et techniques dont elle dispose, et impulser les échanges commerciaux et l’investissement public et privé.

Lors de sa rencontre tenue, lundi 3 avril 2023 à Tunis, avec le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, le directeur exécutif de cette institution, Manuel Moses, a souligné que sa visite en Tunisie s’inscrit dans le cadre de la promotion des spécificités de l’agence et son rôle dans le développement des échanges commerciaux entre les pays membres africains et garantir les opérations d’import et d’export.

Il s’agit également de mobiliser les investissements extérieurs vers ces pays et par-delà la concrétisation des programmes et des projets de développement

De son côté, Samir Saïed a exprimé, selon un communiqué du département de l’Economie, la disposition de la Tunisie à étudier et à interagir positivement avec les propositions relatives à son adhésion, en collaboration avec les différentes parties concernées.

Il a mis l’accent sur l’attention qu’accorde l’agence à l’adhésion de la Tunisie afin qu’elle puisse renforcer les investissements (publics, privés, locaux et étrangers), encourager le Partenariat Public Privé (PPP) et assurer les opérations commerciales avec les pays africains ou autres surtout au niveau de l’importation des produits pétroliers.

Les deux responsables ont évoqué, lors de cette réunion, les différents services de l’Agence africaine d’assurance commerciale et les mécanismes adoptés et adaptés aux besoins et aux priorités de l’économie nationale.

A rappeler que l’Agence africaine d’assurance commerciale (AAAC) est une institution spécialisée dans le soutien des gouvernements et du secteur privé ainsi que dans l’assurance des risques pour les opérations commerciales entre les pays membres ou avec d’autres pays, parallèlement au soutien des investissements (public, privé, local et étranger) et à l’encouragement des projets de partenariat entre les secteurs public et privé.

Cette institution, fondée en 2001 dont le siège est à Nairobi au Kenya, regroupe actuellement 21 pays africains en tant que membres permanents et nombre d’adhérents hors du continent africain ainsi que quelques institutions financières internationales, des structures et des instances interrégionales africaines, en tant que contributifs.