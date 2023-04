Quarante-cinq (45) chaînes internationales ou régionales disposent, durant le premier trimestre 2023, de 482 projets hôteliers dans 42 pays du continent africain.

C’est ce qu’indique le rapport «Hotel Chain Pipelines in Africa 2023». Ce nombre de projets est en hausse de 5% par rapport à celui de 2022. Il s’agit de 307 projets en Afrique subsaharienne et 175 pour Afrique du Nord, pour un total de 84 427 chambres, soit 47 750 chambres en Afrique subsaharienne, et 36 677 chambres en Afrique du Nord.

Selon le site afrique.le360.ma, de plus en plus les chaînes hôtelières internationales investissent dans le continent africain.

Malheureusement, la Tunisie ne figure pas dans le Top 10 des pays où les chaînes hôtelières internationales vont investir. A souligner toutefois qu’il s’agit de projets d’investissement au cours du premier trimestre 2023; autrement dit, notre pays figurer dans cette liste d’ici la fin de l’année 2023.

Celui-ci (Top 10) est composé de l’Egypte, avec 24 944 chambres réparties sur 103 hôtels ; le Nigeria suit à la deuxième place avec 6 772 chambres ; le Maroc avec 6 369 chambres, se hisse à la troisième place ; avec 6 129 chambres, l’Ethiopie occupe la cinquième position ; le Kenya suit à la 5ème place avec 3 729 chambres ; les îles du Cap-Vert en 6ème position avec 3 660 chambres.

L’Algérie est désormais dans le viseur des grands groupes hôteliers et figure en 7ème position en Afrique avec 2 862 chambres programmées.

L’Afrique du Sud, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, avec 2 768, 2 650 et 2 445 chambres occupent respectivement les 8ème, 9ème et 10ème places du classement.

Quant au classement des investisseurs, il s’établit comme suit :

– Marriott International (22 776 chambres réparties sur 123 hôtels),

– Accor (17 484 chambres, 89 hôtels),

– Hilton (12 427 chambres, 67 hôtels),

– Radisson Hotel Group (5 552 chambres),

– Inter Continental Hotels Group (4 268 chambres),

– Melià Hotels and Resorts (1 983 chambres),

Kerten Hospitality (1 889 chambres),

– Hyatt Hotels and Resorts (1 792 chambres),

– Wyndham (1 426 chambres),

– Ascott (1 322 chambres).

Les professionnels du tourisme tunisien savent maintenant ce qui leur reste à faire pour attirer les grands investisseurs dans l’hôtellerie dans notre pays.