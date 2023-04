La cérémonie de remise des prix du concours journalistique, organisé par l’ambassade de la République populaire de Chine en Tunisie en partenariat avec la Fédération tunisienne des directeurs de journaux, s’est déroulée dans la soirée du vendredi 31 mars 2023 à l’hôtel Mechtel (Tunis).

Cette soirée a été consacrée à l’annonce des résultats du concours de presse organisé par l’ambassade de Chine et la FTDJ.

A noter au passage que ce concours consistait à éditer des articles ou à réaliser des reportages sur le thème « L’établissement de la communauté sino-arabe pour un avenir commun » dans la nouvelle ère de développement des relations sino-arabes et la promotion de l’amitié entre les deux parties.

Etaient notamment présents à cette soirée tous les membres du personnel de l’ambassade de Chine en Tunisie, dont l’ambassadeur, Wan Li, et tous les membres du conseil d’administration de la FTDJ, dont son président, Taieb Zahar, ainsi que le président de l’Association d’amitié tuniso-chinoise, Ezzedine Jebali, sans oublier une quarantaine de journalistes et chercheurs qui ont participé par leurs travaux avec des sujets axés sur les moyens de développer les relations sino-arabes en général, et sino-tunisiennes en particulier…

A cette occasion, tous les participants ont été honorés, et dans ce cadre, les journalistes Chokri Ben Nessir, Douha Taliq, Kaïs Argoubi, et le chercheur Ridha Lagha ont remporté la première catégorie de prix. Pour leur part, Mohamed Fourati, Mohamed Saleh Rabawi, Adel Hablani, Nahla Zairi, Oumar Diagana, Rawa Qasim, Asia Harabi et Ossama Ouidet ont reçu la deuxième catégorie de prix.

Cette manifestation a été, encore une fois, l’occasion de confirmer la profondeur des relations tuniso-chinoises et le souci de tous les acteurs de les développer dans le respect mutuel et les intérêts communs.