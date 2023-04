Le 1er avril, également connu sous le nom de Poisson d’avril, est une journée consacrée à la plaisanterie et à la farce. Cette journée est l’occasion pour les gens de faire des blagues à leurs amis, leur famille et même à des inconnus. Depuis des siècles, les gens ont inventé des blagues et des canulars qui ont fait le tour du monde. Dans cette liste, vous trouverez quelques-unes des blagues les plus célèbres et les plus drôles.

En 1957, la BBC a diffusé une fausse émission de reportage montrant des agriculteurs suisses qui récoltaient des spaghettis sur des arbres. Cette blague a été très bien accueillie par le public, car à l’époque, de nombreuses personnes ne connaissaient pas l’origine réelle des spaghettis.

En 2015, le site web de la NASA a publié un article prétendant que la Terre avait un deuxième satellite naturel. Bien que cette annonce ait été rapidement démentie, elle a suscité un grand intérêt de la part du public.

En 2008, Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée “Google Mentalplex” qui permettait aux utilisateurs de faire une recherche simplement en pensant à ce qu’ils voulaient trouver. Bien sûr, il s’agissait d’une simple blague, mais elle a été très bien accueillie par le public.

En 2013, la chaîne de télévision suédoise SVT a annoncé qu’elle allait diffuser une émission sur la chasse aux œufs de Pâques en direct depuis l’île de Spitzberg. La plupart des gens ont compris qu’il s’agissait d’un poisson d’avril, mais l’annonce a suscité beaucoup d’intérêt et de discussions.

En 1976, le journal britannique The Guardian a publié un article sur un iceberg qui avait été remorqué dans le port de Londres pour fournir de l’eau potable aux habitants de la ville.

En 2012, la chaîne de télévision américaine PBS a annoncé qu’elle diffuserait un documentaire sur des pingouins qui volent.

En 2005, le journal britannique The Guardian a publié un article prétendant que le gouvernement britannique avait décidé de remplacer la traditionnelle unité de mesure du pied par le “mètre impérial”.

Afrique :

En 2012, la radio nigériane Wazobia FM a annoncé que le gouvernement avait décidé de déplacer la ville d’Abuja vers le nord pour remédier à la pénurie d’eau dans la ville.

En 2018, le journal sénégalais Le Soleil a publié un article prétendant que le président Macky Sall avait décidé de déplacer la capitale du pays de Dakar à Diass, une ville située à environ 35 km de là.

Webmanagercenter.com est un site d’information tunisien très populaire, et il y a eu plusieurs poissons d’avril célèbres publiés sur ce site au fil des ans. En voici quelques exemples :

En 2012, le site a publié un article prétendant que le gouvernement avait décidé de remplacer toutes les voitures privées par des vélos, dans le cadre d’un plan visant à réduire la pollution et à promouvoir un mode de vie plus sain.

En 2016, le site a publié un article prétendant que le gouvernement avait décidé de remplacer le système de transport en commun par des tapis volants, dans le cadre d’un plan visant à moderniser les infrastructures du pays.

En 2018, le site a publié un article prétendant que le gouvernement avait décidé d’interdire les réseaux sociaux, dans le cadre d’une campagne de lutte contre les fausses informations et la diffusion de contenus illégaux

