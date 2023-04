Le 1er avril est une journée spéciale pour les amateurs de blagues et de farces. Chaque année, des millions de personnes à travers le monde participent à cette tradition populaire, qui consiste à jouer des tours et des plaisanteries à leurs amis, leur famille et leurs collègues. ChatGPT s’est soumis à cet exercice.

Écrire une fausse lettre de démission de votre travail et l’envoyer à votre patron. Dans la lettre, expliquez que vous avez décidé de suivre votre véritable passion : devenir clown à plein temps. Attendez ensuite quelques heures pour révéler que c’était une farce.

Créer un faux article de journal annonçant une nouvelle sensationnelle, comme la découverte d’une nouvelle planète habitable dans notre système solaire. Partagez-le avec vos amis et attendez de voir combien de personnes y croient vraiment.

Mettez une pancarte “Poisson d’avril” sur le dos de votre ami et regardez combien de temps il lui faut pour s’en apercevoir. Vous pouvez également écrire des messages drôles ou embarrassants sur la pancarte pour ajouter une touche d’humour.

Organisez une fausse fête d’anniversaire pour un ami ou un collègue, et prévenez tout le monde sauf la personne concernée. Assurez-vous de prendre des photos hilarantes de sa réaction lorsque personne ne lui souhaite joyeux anniversaire.

Créez une fausse page de journal sur les réseaux sociaux en utilisant des captures d’écran et des photos modifiées pour raconter une histoire farfelue et amusante. Vous pouvez choisir une histoire qui est en ligne avec l’actualité actuelle ou inventer une complètement fictive.

Créez une fausse annonce de mariage sur les réseaux sociaux pour deux personnes que tout le monde connaît, mais qui ne sont pas en couple. Ajoutez des photos d’eux ensemble, un faux récit de leur histoire d’amour, et demandez à tout le monde de partager leurs félicitations. Attendez un moment pour révéler que c’était une blague.

Remplacez le dentifrice dans le tube de votre ami ou de votre famille par du fromage à la crème. Regardez leur réaction hilarante lorsqu’ils essaient de se brosser les dents avec ça.

Créez une fausse application de messagerie qui prétend offrir une fonctionnalité incroyable, comme la possibilité de traduire instantanément toutes les langues. Partagez-la avec vos amis et regardez combien de personnes y croient.

Organisez une fausse démonstration de magie pour vos amis ou votre famille, en utilisant des astuces amusantes et absurdes. Par exemple, vous pouvez sortir des objets ridicules d’un chapeau, comme des chaussettes sales ou un poisson rouge.

Utilisez une imprimante 3D pour créer une fausse araignée géante, que vous pouvez placer stratégiquement pour effrayer vos amis ou votre famille. Vous pouvez également créer d’autres créatures effrayantes pour ajouter à l’ambiance.

Envoyez un e-mail à vos collègues de travail ou à votre patron, leur disant que vous avez accidentellement effacé tous les fichiers de l’entreprise et que vous n’êtes pas sûr de pouvoir les récupérer. Attendez quelques minutes avant de leur dire que c’était une blague.

Faites une fausse annonce à votre équipe de sport préférée en disant qu’une nouvelle règle de jeu a été introduite, comme la possibilité de marquer des points supplémentaires si le ballon passe par-dessus le filet du but. Regardez leur réaction hilarante lorsqu’ils réalisent que c’était une blague.

Créez une fausse annonce gouvernementale, comme l’annonce de l’ajout d’une nouvelle langue nationale, ou la création d’une nouvelle taxe absurde, et partagez-la sur les réseaux sociaux. Regardez les commentaires et les réactions amusées de vos amis.

Faites un appel à vos amis ou à votre famille en prétendant être un représentant de service client d’une entreprise célèbre, comme Amazon ou Apple. Dites-leur que vous avez besoin de vérifier leur compte et demandez-leur leur mot de passe. Attendez quelques minutes avant de leur dire que c’était une blague.

Faites une annonce en ligne sur les réseaux sociaux ou sur votre site Web en disant que vous avez créé un nouveau type de technologie, comme une machine à voyager dans le temps, et partagez une vidéo ou une photo créative pour appuyer votre annonce. Regardez la réaction amusée des gens qui commentent et partagent votre message.

Envoyer un e-mail à votre équipe de travail en annonçant que vous avez décidé de changer de carrière et que vous allez devenir artiste de rue. Vous pouvez même ajouter une photo de vous jouant de la guitare sur un coin de rue.

Placer un Post-it sur la souris de l’ordinateur de votre collègue pour qu’elle ne fonctionne plus. Assurez-vous de ne pas endommager la souris !

Échanger les claviers de deux collègues, puis observer leur réaction lorsqu’ils se rendent compte que les touches ne sont pas à leur place habituelle.

Coller un autocollant “Nouveau stagiaire” sur la porte du bureau de votre collègue, pour faire croire à une nouvelle arrivée dans l’entreprise.

Changer le fond d’écran de l’ordinateur de votre collègue pour une photo comique ou embarrassante, puis observer sa réaction lorsqu’il ouvre son ordinateur.

Mettre une note “Changement de bureau” sur la porte du bureau d’un collègue, et l’inciter à passer la journée dans une autre partie du bureau.

Faire une blague sur l’ascenseur : coller un panneau “en panne” sur les portes de l’ascenseur, et encourager vos collègues à utiliser les escaliers.

Répondre à toutes les questions de vos collègues en faisant semblant de parler une langue étrangère.

Utiliser du papier toilette pour recouvrir la chaise de bureau de votre collègue, pour qu’il se rende compte de la blague en s’asseyant.

Distribuer des faux tickets de pause-café gratuits à vos collègues, puis leur dire qu’ils doivent les utiliser avant la fin de la journée pour obtenir leur café gratuit.

