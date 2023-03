Les nuits des musées et des soirées autour du patrimoine et du numérique se tiennent dans les différentes régions du pays pendant le mois de ramadan.

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, jeudi 30 mars 2023, un programme composé de spectacles artistiques -musique et théâtre-, et de rencontres intellectuelles dans des musées, sites et monuments historiques.

Le patrimoine est au cœur de ces manifestations organisées en partenariat avec l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc) et l’Institut national du patrimoine (INP).

La troisième édition de la manifestation “Les nuits des musées” débutera le 15 avril dans divers musées : Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Sfax, Médenine (Djerba), Béja (Testour) et Tunis, notamment au musée paléochrétien à Carthage).

La première édition des “Veillées patrimoniales” se tiendra du 1er au 7 avril, à l’initiative de l’Amvppc. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du programme culturel du ministère des Affaires culturelles intitulé “Dialogues culturels”.

Le patrimoine culturel populaire immatériel: les rituels du mois de ramadan en Tunisie, le patrimoine oral de la région de Kasserine, et l’héritage de l’art maghrébin sont parmi les rencontres au menu.

La Cité de la culture abritera “Les veillées numériques de ramadan” dont le démarrage coïncide avec le démarrage de la 32ème édition du mois du patrimoine célébré chaque année du 18 avril au 18 mai.

Les soirées organisées par l’INP ont démarré le 23 mars dans le musée archéologique de Sousse à travers une programmation orientée vers les enfants. Les 14 et 15 avril, ce musée accueillera également des conférences sur l’histoire médiévale et moderne.

Dar Hassine à Tunis accueillera des rencontres autour du “musée de Kesra” et du “patrimoine culinaire pendant le ramadan” qui aura lieu en présence de nutritionnistes.

Les traditions et rituels pendant le ramadan seront au centre d’une rencontre sur les plats inspirés des cuisines africaines et asiatiques.

Des ateliers sur les bijoux traditionnels, la poterie et la mosaïque seront organisés au musée de Kesra.

Une exposition sur les éléments en fibres naturelles extraites de l’Oasis sera organisée au musée des arts et traditions populaires de Gabès.