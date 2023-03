Fitch Ratings a mis à jour la notation nationale à long terme de Wifak International Bank de “BB-(tun)” à “BB (tun)” avec perspectives stables. Fitch a également confirmé la notation nationale à court terme de Wifak à ‘B(tun)’.

L’amélioration de la notation nationale à long terme de Wifak reflète l’amélioration des fondamentaux de la banque, en particulier la qualité des actifs et l’évolution de sa rentabilité. La mise à niveau reflète également un profil de financement plus raisonnable, soutenu par une augmentation des dépôts et une réduction des coûts de financement.

Les notations de Wifak sont motivées, notamment, par sa solvabilité et sa forte croissance dans un environnement opérationnel difficile.

L’environnement opérationnel des banques reste miné par une inflation élevée (10,2 % en 2023), une politique défavorable ainsi qu’un climat des affaires tendue en raison des incertitudes entourant le décaissement par le FMI d’une facilité de financement de 1,9 milliard de dollars en faveur de la Tunisie.