Un protocole d’accord et de partenariat a été signé le 28 mars 2023 entre la directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Néjia GHARBI, et le président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française (CCITF), Khelil CHAIBI, au siège de la Chambre.

A travers cette convention, les deux parties ambitionnent d’identifier et d’engager des actions concrètes de coopération et de nouer des relations pouvant permettre d’exploiter des synergies communes.

L’accord couvre trois dimensions. Primo, permettre la reconnaissance de domaines et secteurs d’intérêt communs ou stratégiques, à l’instar du soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat, en particulier l’entrepreneuriat féminin, la contribution aux programmes et politiques liés aux infrastructures économiques et sociales, la transition écologique et énergétique, la participation active dans la mise en place de programmes de développement territorial, notamment l’aménagement urbain.

Secundo, il devrait favoriser le rapprochement et la mobilisation d’instruments financiers.

Et tertio, il est appelé à promouvoir la consolidation d’un partenariat technique.

A rappeler que la CCITF est une association dont le principal objet est de favoriser le partenariat et la coopération économique entre la Tunisie et la France, à travers la création des liens entre les communautés d’affaires des deux pays, la promotion des opportunités d’investissements et d’échanges commerciaux.

En tant qu’acteur de premier plan dans la promotion des investissements dans tous les domaines économiques à caractère stratégique, en partenariat avec le secteur privé, la CDC adhérera ainsi à la CCITF afin d’appuyer le développement de ses partenariats et de ses ressources.