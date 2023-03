Deux programmes de bourses pour faire bénéficier 120 professionnels de Tunisie et d’autres pays de la région du sud et de l’est de la Méditerranée (SEMED) d’une formation dans la lutte contre la criminalité financière et le respect des sanctions ont été lancés par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’Association des spécialistes certifiés dans la lutte contre le blanchiment d’argent, dite ACAMS – pour Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.

Dans le cadre de cette initiative, 90 boursiers de Tunisie, d’Egypte, de la Jordanie, du Liban et du Maroc obtiendront le titre de “spécialiste certifié en matière de blanchiment d’argent” (CAMS), tandis que 30 autres en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza passeront les examens pour obtenir les titres de CAMS et de spécialistes certifiés en sanctions internationales (Certification CGSS), indique la BERD dans un communiqué.

Au terme de ces formations, les participants recevront une adhésion annuelle à l’ACAMS sans frais.

Pour rappel, l’ACAMS est une organisation internationale dont les membres se consacrent à la formation à la lutte contre la criminalité financière (AFC), aux meilleures pratiques et au réseautage entre pairs pour les professionnels de l’AFC dans le monde entier.