Il y a de ces classements qui sont difficilement compréhensibles. C’est le cas notamment de celui concernant les “pays heureux“.

En effet, si la place de la Finlande n’est pas discutable, ce n’est pas le cas de ces cinq pays du continent africain classés comme les plus heureux, à savoir par ordre l’île Maurice, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Congo et la Guinée, lesquels figurent même dans le Top 100 du Rapport sur le bonheur dans le monde

Rappelons au passage que les Nations unies ont célébré la “Journée internationale du bonheur“, le 20 mars dernier. A cette occasion, a été publiée la 12ème édition du Rapport sur le bonheur dans le monde – ou World Happiness Report, WHR.

Ce rapport nous apprend entre autres que la Guinée-Conakry est le pays le plus heureux de la zone Afrique de l’Ouest, et se classe 5ème en Afrique et 91ème dans le monde. Avant elle, on trouve l’île Maurice (1ère en Afrique et 61ème au monde), l’Algérie (2ème en Afrique et 81ème mondiale), l’Afrique du Sud (3ème en Afrique et 85ème mondiale) et le Congo-Brazzaville (4ème en Afrique 86ème au monde).

Et toujours dans le Top 100 mondial, figurent également le Maroc, le Gabon, le Nigéria, le Cameroun et le Mozambique.