L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) appelle les petites et moyennes entreprises opérant dans le secteur du tourisme dans les gouvernorats de Kébili, Gabès, Jendouba, Kairouan, Tozeur et Tataouine à présenter, avant le 10 avril 2023, leurs candidatures pour bénéficier d’un soutien leur permettant de présenter des expériences touristiques uniques et de les commercialiser.

Ces PME peuvent consulter le site internet et remplir le formulaire afin de bénéficier du soutien accordé dans le cadre du programme Market Readiness (MRP).

Il s’agit d’un programme d’assistance technique spécifique conçu pour préparer les petites entreprises touristiques tunisiennes des régions de Kébili, Gabès, Jendouba, Kairouan, Tozeur et Tataouine à être ‘market ready’ pour les visiteurs nationaux et internationaux souhaitant explorer des logements et des expériences uniques en Tunisie.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du programme “visiter la Tunisie” de l’USAID qui a aidé les PME et les très petites entreprises (TPE), ainsi que les entrepreneurs dans des régions marginalisées à créer des expériences et de nouveaux produits touristiques, provenant de la culture de la Tunisie et des richesses naturelles dont regorge le pays.

Les entreprises déclarées qui auront terminé la phase d’assistance technique du Programme Market Readiness pourront prétendre à une subvention allant jusqu’à 7 500 USD pour les aider à mettre en œuvre les améliorations identifiées lors de la phase d’assistance technique.