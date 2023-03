L’avancement du projet “PROMESSE” relatif au soutien de l’employabilité et de la gouvernance dans le secteur de l’enseignement supérieur et l’examen du projet de restructuration visant à appuyer la transformation numérique dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie ont été au centre d’une rencontre, tenue récemment à Tunis, entre le ministre de l’Enseignement supérieur, Moncef Boukthir, et une délégation de la Banque mondiale conduite par Andreas Blum, directeur du département de l’éducation.

La rencontre a également porté sur le projet de création d’un centre intégré d’excellence en énergies renouvelables.

Le représentant de la Banque mondiale a exprimé la disposition à soutenir ce projet en raison de son importance stratégique, selon un communiqué du ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.