Au sommaire de l’hebdomadaire WMC LeMag n°138 du jeudi 23 Mars 2023 :

Développement régional en Tunisie : Faut-il un plan Marshall ?

Le pays se trouve devant la nécessité de corriger les disparités régionales. Les finances publiques étant sous stress, peut-on recourir à un plan Marshall ? Invité au récent forum de l’académie politique de la Fondation Konrad Adenauer, Afif Chelbi, ancien ministre de l’économie et ancien président du Conseil d’Analyses Économiques (CAE) considère que le creusement du déséquilibre régional proviendrait des lacunes de gouvernance des politiques publiques.

Coûts de l’administration tunisienne : une situation alarmante

La lourdeur et la complexité de l’administration tunisienne coûtent trop cher à l’Etat. C’est une vérité de La Palisse ! Rien que sur les marchés publics, c’est 25% de perte par projet, selon une étude réalisée par la Banque mondiale. Prenons ce chiffre et évaluons le coût du nombre incommensurable de procédures administratives sur le budget de l’Etat. Il ne peut qu’être faramineux !

Asma Saied Abdelmoula du Club VIP Orange : “Nous communiquons aussi par l’art et la culture”

La culture est une composante essentielle du cadre de vie et un levier de créativité pour la production de biens et services nouveaux. A travers l’art et la culture, on regarde différemment le monde. A travers le prisme des artistes créatifs, imaginatifs et entreprenants, nous l’apprécions diversement.

Hakim Ben Hammouda: Comment sortir la Tunisie de la crise ?

L’économiste et ancien ministre de l’Economie et des Finances, Hakim Ben Hammouda, a mis l’accent sur l’importance de mettre en place un programme de sauvetage économique rapide et d’améliorer le climat politique, afin de sortir le pays de la crise économique actuelle.

Les forêts, essentielles pour la biodiversité et la santé humaine

“Des forêts en bonne santé pour des personnes en bonne santé”, tel sera le thème de la Journée internationale des forêts qui sera célébrée le 21 mars 2023 par la communauté internationale.

Crise des salles de cinéma en Tunisie

Les salles de cinéma “Amilcar” à El Manar 1 et “Cinejamil” à El Menzah 6 ont annoncé, à quelques jours d’intervalle, leur fermeture, appelant le ministère des Affaires culturelles à intervenir, informent deux communiqués publiés récemment sur leurs pages Facebook.