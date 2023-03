Lors d’une réunion présidée par le Premier ministre algérien, Aïmene Benabderrahmane, le 22 mars 2023, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a assuré une présentation intitulée “diagnostic et perspective de développement des fermes pilotes“.

Le document fait état « du potentiel productif de ces fermes pilotes, du modèle de leur organisation, ainsi que des résultats réalisés en rapport avec les objectifs qui leur étaient assignés », rapporte APS.

On y lit entre autres qu’un intérêt particulier est accordé aux volets relatifs à l’évaluation de la relance de l’investissement dans le cadre du partenariat, notamment avec les entreprises et les établissements publics du secteur de l’agriculture avec la définition d’objectifs clairs et mesurables et la fixation d’échéanciers de mise en œuvre.

Il faut également orienter l’activité de ces fermes dans une perspective qui tend à mettre en place progressivement des exploitations agricoles de référence à même de contribuer de manière tangible au renforcement des bases de la sécurité alimentaire du pays.

En clair, la nouvelle approche vise « à mettre les fermes pilotes sur la voie de l’innovation et de la performance leur permettant de jouer un rôle plus marqué dans la réalisation des plans de production du secteur de l’agriculture. Ces objectifs sont déclinés à travers une feuille de route précise », explique le communiqué.