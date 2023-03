Sept soirées de cinéma tunisien et de ciné-concerts sont au programme ramadanesque de la Cinémathèque tunisienne durant la période du 30 mars au 15 avril 2023 avec notamment trois films sortis entre 1968 et 1977, deux ciné-concerts et deux visionnages du fonds de Khémais Khayati avec des témoignages d’hommes et de femmes de cinéma tunisiens et arabes.

Ci-après le programme détaillé :

Jeudi 30 mars 2023 : (Salle Sophie El Goulli)

21H00 : “Les ambassadeurs” de Naceur Ktari (1977, 102′)

Samedi 1er avril 2023 : (Salle Omar Khélifi) En collaboration avec le Goethe Institut Tunis

21h30 : Ciné-concert du film “Les aventures du prince Ahmed” de Lotte Reiniger (1926) avec l’interprétation musicale originale de Pan-J (Jihed Khemiri) et Don Pac (Malek Ben Halim)

Mardi 4 avril 2023 : Visionnage du fonds de Khémais Khayati (Salle Tahar Chériaa)

Interviews rares avec : Nouri Bouzid / Salma Baccar / Ferid Boughedir / Abdellatif Ben Ammar / Hichem Rostom / Ahmed Bahaeddine Attia.

Jeudi 6 avril 2023 : (Salle Sophie El Goulli)

21H00 “Le rebelle” d’Omar Khlifi (1968, 100′)

Mardi 11 avril 2023 : Visionnage du fonds de Khémais Khayati (Salle Tahar Chériaa)

Interviews rares avec des figures du cinéma arabe: Daoud Abdel Sayed / Borhane Alaouié / Jocelyne Saab / Mohamed Khan / Radwan al-Kashif

Jeudi 13 avril 2023 : (Salle Sophie El Goulli)

21H00 ” Sous la pluie de l’automne” d’Ahmed Khchine (1970, 85′)

Samedi 15 avril 2023 : (Salle Tahar Chériaa)

21h30 : Ciné-concert du film “The last of us”d’Alaeddine Slim, (2016) avec l’interprétation musicale originale du pianiste Omar El Ouaer.