De par son impact social et sa proximité avec les promoteurs de projets, Initiative Tunisie se positionne comme un acteur incontournable à la fois pour les créateurs de projets et pour les financeurs ou bailleurs de fonds étrangers.

Certains diront même que si celle-ci n’existait pas il aurait fallu l’inventer, tant son rôle s’avère d’une extrême nécessité aujourd’hui en Tunisie en termes de mobilisation de fonds pour la création d’entreprises.

Créée en 2019 sur le modèle d’Initiative France, Initiative Tunisie est un réseau composé de 9 associations régionales, appelées plateformes, dont le métier est principalement de proposer aux jeunes porteurs de projets un levier financier innovant, le prêt d’honneur.

Qu’est-ce que le prêt d’honneur ?

Le prêt d’honneur est un dispositif de financement destiné aux jeunes entrepreneurs en manque de fonds propres qui cherchent à créer ou développer leur entreprise. Contrairement aux prêts traditionnels, il ne requiert pas de garantie ou de caution personnelle de la part de l’emprunteur. Le montant du prêt peut varier en fonction des besoins de l’entreprise. Il est remboursable sur une période de plusieurs années, et, le plus important, il est sans intérêt. Il doit servir de levier à l’entrepreneur pour mobiliser des financements complémentaires.

Le prêt d’honneur est souvent assorti d’un accompagnement personnalisé, comprenant des conseils et des formations pour aider les entrepreneurs à réussir leur projet.

Entendre par là que « le prêt d’honneur est un outil, un crédit, adapté aux jeunes promoteurs, ayant des besoins de financement qui ne sont généralement pas couverts par les banques. Il peut être utilisé pour financer une partie de la création ou du développement de l’entreprise, pour combler des besoins de trésorerie, un fonds de roulement, ou pour financer des investissements, l’achat d’un matériel ou d’une matière première par exemple », explique Mme Dorra Touzi, déléguée générale de l’association.

Initiative Tunisie est un “acteur historique dans le domaine du prêt d’honneur”. L’association participe et met en œuvre des projets avec un impact concret sur les territoires comme la création d’emplois et de richesses, la valorisation d’un secteur (notamment l’artisanat), ou encore l’insertion économique des femmes. Et c’est à travers le développement de l’entreprenariat et le financement des microentreprises que les 9 Initiatives régionales (Jendouba, Kasserine, Gafsa, Sidi Bouzid, Médenine, Le Kef, Kairouan, Kébili et Tozeur) encouragent et soutiennent des jeunes promoteurs de toutes catégories sociales, des diplômés ou des autodidactes, des hommes ou des femmes, etc. « Nous sommes convaincus que le développement de l’entrepreneuriat est essentiel pour réduire les inégalités régionales, sociales ou encore les inégalités homme-femme », souligne Mme Touzi.

Parlons Projets

Directement impliquée dans la mise en œuvre du projet Tounes Wijhetouna, un programme d’appui à la diversification du tourisme, au développement de l’artisanat et à la valorisation de patrimoine, financé par l’Union européenne, l’association a contribué au succès de ce projet en offrant un accompagnement et un accès au financement à des entrepreneurs des secteurs cibles du projet.

A ce jour, environ 200 entreprises, implantées à Sidi-Bouzid, Médenine, Jendouba, Le Kef, Kasserine, Kairouan et Gafsa ont été accompagnées et financées par l’association pour un montant total d’environ 1,6 million de dinars tunisiens (MDT) dont 66% portés par des femmes. Mme Dorra Touzi ajoute : « Chez Initiative Tunisie, nous croyons fortement que cela peut contribuer à stimuler la croissance économique et valoriser les savoir-faire présents dans nos régions ».

Un autre projet, qui s’est achevé en août 2022, Enlien, projet financé par l’AFD et mis en œuvre par la CDC avec l’assistance technique d’Expertise France, a permis le financement, toujours grâce aux prêts d’honneur, d’un nombre similaire d’entrepreneurs pour un montant total d’environ 2 millions de dinars tunisiens. La mise en place de ce projet a permis de contribuer à la création et le maintien de 760 emplois dans les régions en pleine pandémie du Covid-19.

Parlons Innovation

Un projet phare d’Initiative Tunisie : INNOV’I- EU4Innovation, un projet financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. Ce projet ambitionne de contribuer au développement économique durable et inclusif de la Tunisie, en renforçant l’écosystème de l’innovation. « Chez Initiative Tunisie, nous croyons en l’importance de l’innovation pour le développement économique du pays et de ses régions. Nous sommes convaincus qu’elle peut apporter des solutions à de nombreux défis auxquels notre pays est confronté… L’innovation ne se limite pas aux grandes entreprises ou aux technologies de pointe. Au contraire, l’innovation peut venir de partout et de n’importe qui. C’est pourquoi nous nous engageons à encourager, accompagner et financer les entrepreneurs de tous les horizons, en leur offrant les ressources et les outils nécessaires pour réaliser leurs startups innovantes ».

En d’autres termes, l’Innovation c’est tout simplement un produit, un procédé ou un service nouveau qui apporte de la valeur à un territoire. Mais ce n’est pas tout, c’est également la création d’emplois locaux et la réponse à des besoins sociétaux et/ou environnementaux.

Et pour réussir dans l’innovation, il est important d’être accompagné par des structures, tel que le Réseau Initiative Tunisie. A ce titre, 14 entrepreneurs ont eu la chance d’être soutenus pour développer leurs startups. Une opportunité que ces jeunes ont su saisir pour bénéficier jusqu’à 60 000 TND de financement à travers un prêt d’honneur spécifiquement dédié.

Tous ces projets font apparaître le rôle primordial d’Initiative Tunisie dans la mobilisation du financement en faveur des jeunes porteurs de projets en région, dans leur création, leur développement ou leur extension. Et par ricochet dans la création d’emplois.

En partenariat avec des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial, Initiative Tunisie est un exemple concret de l’impact positif que peut avoir une association sur le développement économique local à travers la création d’entreprises durables et innovantes. En offrant un financement, ainsi qu’un accompagnement personnalisé, l’association a permis à environ 700 jeunes entrepreneurs talentueux de concrétiser leurs idées et de contribuer ainsi à la croissance économique de leur pays.

Les perspectives d’Initiative Tunisie sont encourageantes, avec de nouveaux projets en préparation et une détermination sans faille à soutenir l’entrepreneuriat en Tunisie. « Nous sommes convaincus que grâce à des projets comme Innovi et des dispositifs de financement innovants comme le prêt d’honneur, les jeunes entrepreneurs tunisiens auront les moyens de réaliser leur potentiel et de contribuer à un avenir prospère pour leur pays ».

D’ailleurs, la déléguée générale d’Initiative Tunisie n’a pas manqué de féliciter au passage ses équipes pour leur engagement et abnégation : « Durant nos missions, nous avons relevé plusieurs défis. Je suis fière de chaque membre de notre équipe pour leur engagement et leur détermination. Ensemble, nous partageons les mêmes valeurs et sommes conscients du poids de nos responsabilités envers le développement de l’entrepreneuriat dans les régions. Nous sommes convaincus que le meilleur reste à venir, avec de grands projets impactants qui contribueront à la croissance économique de notre pays ».