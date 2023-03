Pour son trentième anniversaire ATL signe l’exploit de la meilleure performance boursière du secteur financier.

Mercredi 15, courant, Zouheir Tamboura, DG de ATL, filiale leasing de ATB Bank ainsi que de ATB Bank accompagné de ses DGA et directeurs centraux, assurait la communication financière annuelle de la société. Cela a eu lieu au siège de la Bourse de Tunis, en présence des représentants des intermédiaires en Bourse, de la place.

Un fastueux trentième anniversaire

L’ATL promue en 1993 célèbre cette année son trentième anniversaire et Zouheir Tamboura était heureux d’annoncer que cela se passe dans un état d’euphorie financière. La compagnie a connu un exercice 2022 avec des résultats remarquables et une remontée spectaculaire de son résultat de 11,3 MD à 16,3 MD soit une progression de + 43 % en 2022 par rapport à l’exercice précédent. Outre cela et un bonheur n’arrive jamais seul, elle a réalisé un record de place. En effet ATL a vu son cours de bourse augmenter de 75 %, en 2022 par rapport à 2021. De surcroit, les prévisions de 2023 à 2027 annoncent un renforcement des fondamentaux et une confortable progression des résultats financiers. Il faut rappeler que l’ATL a construit un réseau de 11 agences et cela lui donne une assise territoriale étendu lui permettant de cultiver une proximité de fait avec les réseaux de la BNA ainsi que de l’ATB ce qui lui a permis de fidéliser un portefeuille clients étoffé et en développement.

En ligne avec les normes IFRS

Au plan technique et financier Zouheir Tamboura se félicite de ce que l’ ATL s’est mise en conformité avec les recommandations de la BCT pour la période à venir. En effet ATL a opéré les ajustements de gouvernance édictés par la BCT et cela avec agilité et efficacité. Last but not least, ATL s’est mise en conformité avec les exigences du basculement vers les normes IFRS. Zouheir Tamboura a indiqué qu’en l’état actuel l’assise financière de l’ATL dégage un excédent de 2,4 MD par rapport au niveau édicté par les normes IFRS et cela est apaisant pour les actionnaires ainsi que pour la communauté des investisseurs. La consolidation des Fonds propres est un objectif auquel le management s’oblige dans sa gestion, comme composante essentielle autant de la bonne santé de la compagnie que comme levier de son expansion.

Un dividende record

Zouheir Tamboura, indiquait non sans fierté que le Conseil d’Administration de l’ATL a proposé un dividende égal à 25 % du nominal de l’action contre 20 % en 2021. Cette annonce est toutefois sous réserve de confirmation de la BCT et dans le même temps de l’AGO de l’ATL. Zouheir Tamboura dévoilera des prévisions flatteuses pour la période 2023 à 2027 car il cible des résultats de 30 MD en fin de période et un renforcement soutenu des fondamentaux. L’ATL continue d’améliorer le recouvrement de ses créances classées et de renforcer ses provisions. Comment l’ATL subit-elle la hausse du TMM, sachant que le crédit bancaire est une ressource importante dans le financement de l’activité de leasing ? L’ATL répercute la hausse sur ses concours cependant elle en atténue l’impact en privilégiant le refinancement via les emprunts obligataires. Elle vient récemment de clôturer un emprunt de 60 MD via un partenariat entre AFC et BNA Capitaux. ATL reste, par conséquent maitresse de son développement futur en veillant à ménager au mieux sa clientèle.