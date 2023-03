Auriez-vous cru un jour avoir un assistant performant sans avoir à le payer ? Un assistant qui répond à toutes vos questions en temps réel ? Un assistant qui connaît ses limites cognitives ?

Pour info : le terme cognitif ne sera plus limité aux humains. L’assistant en question est « ChatGPT ».

ChatGPT se définit comme étant « un modèle de langage développé par OpenAI pour générer du texte en fonction du contexte. Doté de 175 milliards de paramètres et entraîné à un corpus de millions de milliards de mots, il est capable de générer des réponses pertinentes aux questions posées et d’animer une conversation en temps réel.

ChatGPT est accessible gratuitement pour tous via ce lien https://openai.com/blog/chatgpt/

En offrant un accès gratuit et facile à tous, OpenAI a su puiser dans les questions posées par le grand public et ses remarques pour élargir le spectre des questions sur lesquelles il doit répondre et recenser les critiques et les axes d’amélioration. En moins de trois mois, 100 millions d’utilisateurs y ont accédé et se sont forgés leurs opinions quant à sa robustesse et son utilité.

ChatGPT fait partie de la famille des technologies exponentielles connues sous le nom d’« IA générative ». Ces IA ne se limitent pas à l’automatisation et l’aide à la prise de décision, mais vont jusqu’à créer du contenu de plusieurs types comme le texte, l’image, la voix.

Au vu du progrès impressionnant montré par ChatGPT et plus globalement par l’IA générative, il est clair que plusieurs métiers en seront impactés. Nous pouvons citer l’analyste financier, l’analyste de données, le gestionnaire de ressources humaines, le conseiller clientèle dans une agence ou un centre d’appels, le traducteur, etc.

IA générative est en mesure de produire du contenu s’il s’agit de rédiger une première ébauche d’un article, générer un ensemble d’images promotionnelles pour des influenceurs, produire des traductions en temps réels pour un média ou même rédiger un livre tout en y intégrant des illustrations en un temps record.

La génération de contenus multimédia tels que la musique, les images est réalisable via le programme DALL.E2 de OpenAI ou la plateforme Midjourney. Dans ce contexte précis, les métiers qui semblent fortement impactés sont : rédacteur Web, infographiste, musicien, artiste.

A ce propos, le fondateur de Midjourney, David Holz, a précisé dans une interview pour Forbes que la plateforme a pour objectif de faciliter les premières ébauches d’une création artistique quand les besoins ne sont pas bien définis ou ont besoin de s’affiner.

Concernant le risque de non-respect des règles de copyright, il ajoute que les Meta data permettent de clarifier les images et de s’assurer de leurs sources d’origine.

Ceci étant, à voir l’ampleur massive de création de contenus de tout genre, il est plus qu’urgent d’agir sur les règles de copyright avant que IA générative n’occupe le terrain des connaissances et des informations au point où on ne pourra plus rien maîtriser.

Dans l’univers de l’art et de la création, certains professeurs d’art et directeurs artistiques ont commencé à souligner leurs fortes inquiétudes.

85 millions d’emplois remplacés par l’IA d’ici 2025

Avant de développer la réflexion au sujet des autres métiers pouvant être impactés par IA générative, rappelons quelques chiffres au sujet de l’impact de IA sur les emplois dans les années à venir.

Kai Fu Lee, ancien exécutive de Apple et de Google et auteur du livre « I.A. La plus grande mutation de l’histoire », a prédit clairement que « 40% des emplois seront remplacés par l’Intelligence artificielle dans 15 ans ».

Selon le rapport « Future of Jobs » 2020 du World Economic Forum, l’Intelligence artificielle remplacera 85 millions d’emplois d’ici 2025. Dans la même source, il a été annoncé que l’Intelligence artificielle va créer 97 millions d’emplois sur la même période.

Ces chiffres ciblent l’IA dans sa forme analytique traditionnelle et non pas l’IA générative qui émerveille le grand public et qui voit une progression fulgurante en très peu de temps.

L’année 2023 est l’année de l’IA générative, et elle ne cessera de révolutionner l’univers créatif.

Parmi les métiers impactés par cette dernière, nous avons certains métiers dans les médias comme ceux des journalistes spécialistes dans la compilation des données.

ChatGPT peut automatiser certaines tâches telles que la rédaction de rapports de base ou la compilation de données. En revanche, il est peu probable que ChatGPT ou tout autre modèle de langage, à date, puisse complètement remplacer le métier de journaliste, au vu des compétences d’analyse sémantique, de storytelling et de vérification des sources de données.

D’autres produits ont vu le jour dans la même famille des IA Génératives pour faciliter la vie des développeurs informatiques. Dans cette catégorie, on parle de Microsoft’s Github avec sa version de GPT-3 pour la génération de code appelé CoPilot.

Il existe aussi GPT-3’s Codex program qui a été entraîné pour générer du code en plusieurs langages. La nouvelle version de Codex permet aussi d’identifier des bugs et corriger des anomalies de coding dans le même code généré. Elle est en mesure d’expliquer ce que fait le code pour bien le commenter.

Dans une récente expérimentation, le cabinet Deloitte a créé un projet pilote de 6 semaines incluant 55 développeurs qui ont évalué le code généré par Codex avec un niveau de précision de 65% et 20% de gain en temps de développement.

En synthèse, ces modèles de langage peuvent automatiser certaines tâches, à savoir générer du code et déboguer du code pour détecter les erreurs de code, les réparer et expliquer les corrections apportées.

L’IA générative est-elle une réelle menace ou une aide précieuse pour le développeur ? Il est clair que tout métier sera impacté tôt ou tard par l’Intelligence artificielle et qu’il est extrêmement urgent de développer des IA responsables qui respecteront la vie privée, la transparence, la sécurité de tous et éviter toute forme de discrimination et de biais. Un sujet que nous développerons dans une prochaine publication.

En peu de temps, IA générative a su montrer une capacité impressionnante de créativité, qui sera une réelle source d’imagination pour plusieurs métiers afin de réinventer des industries qui peinent à innover. Cette technologie exponentielle est sur une courbe croissante de progrès rapide et nous incite fortement à accélérer la réflexion sur les métiers du futur. D’après l’institut de recherche mondial The Guardian, « L’analyse de 140 ans de données a montré que la technologie a créé plus d’emplois de ce qu’elle en a détruit ».

Dans un avenir proche, il est important de s’assurer que les personnes affectées par ces changements ont les compétences et les ressources nécessaires pour s’adapter et trouver de nouvelles opportunités de travail. Aujourd’hui, nous sommes à l’aube d’une ère ou la technologie a pris le devant de la scène pour concevoir la nouvelle révolution numérique exponentielle.

Forbes Non profit Council Contributor