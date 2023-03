La marque japonaise Canon, au demeurant multinationale de renom, lance un plan de développement commercial ambitieux, avec le concours de SMART sur le marché tunisien pour sa gamme photo/vidéo/cinéma.

La célèbre marque du Pays du Soleil Levant envisage d’étendre sa présence sur le marché tunisien. Elle a choisi SMART, distributeur de matériel informatique, comme partenaire pour réaliser ce plan de développement commercial. Cette entente concerne l’activité B to C, entendez grand public de canon pour le segment appareils photo, vidéo et camera de cinéma.

Canon et Smart, beaucoup de synergies

C’est lors d’un point de presse, à la banlieue de Gammarth, mercredi 8 mars 2023, que le partenariat a été porté à la connaissance du public. Il s’agit, comme le diront en substance Amine Djouahra, directeur régional de Canon, et Mohamed Ali Gharsallah, directeur marketing chez SMART d’un partenariat entre Majors.

Canon souhaite se rapprocher davantage des consommateurs et dans le même temps préserver le lustre d’une marque internationale. SMART y pourvoit bien de par l’étendue territoriale de son réseau et sa notoriété qui a marqué un pic depuis sa récente entrée en bourse. Et c’est la société SIMOP, filiale de cette dernière qui assurera le SAV.

Une politique commerciale éthique

L’enseigne japonaise rappelle avec fierté Amine Djouahra est au sommet de son art. Les caméras cinéma de la marque ont servi au tournage d’une grande proportion des films oscarisés ainsi que d’un flux considérable des films sur Netflix. La technologie maison est en permanence en pointe et Canon a enregistré, rien qu’en 2022, pas moins de 2000 brevets.

La firme consacre 8 % de son chiffre d’affaires en Recherche et Développement. Cela entretient un potentiel concurrentiel qui fidélise la clientèle. C’est le meilleur atout de la marque. Et c’est d’ailleurs ce qui entretient son dynamisme commercial et de sa bonne santé financière.

Il faut rappeler que Canon figure dans le peloton de tête du classement “Fortune 500. Même en pleine crise Covid-19, Canon continuait d’embaucher. A titre d’exemple, le dernier appareil photo Canon le reflète si bien. Quand le photographe cible un focus, dès qu’il bouge son regard, l’objectif adapte sa direction.

De plus, la marque nippone lorsqu’elle commercialise une gamme de produits nouveaux, elle assure la mise en vente sur tous les marchés avec une quasi-simultanéité.

Les produits qui ont été exposés cette fois à Tunis, venaient d’être mis sur le marché depuis moins de trois semaines. Ajouter que les produits sont identiques. Canon ne fait pas de sous gamme pour adapter ses prix au pouvoir d’achat local. Le client om qu’il soit, en quelque point du monde dispose du meilleur de la marque.

Au rendez-vous des clients passionnés

Canon s’est engagé dans une approche qualité à l’avantage de ses clients. En effet, la marque réalise divers cycles de formation et de perfectionnement avec les divers profils de ses clients afin de les familiariser aux progrès de la technologie photo.

Canon va plus loin, car en dehors du souci d’esthétisme elle propose aux clients passionnés et aux jeunes créateurs de contenus, un cursus qualifiant les habilitant à un exercice professionnel en matière de photo et de technique de tournage vidéo et cinéma.

Que le marché tunisien soit ciblé par Canon est un pari qui prend à contrepied toutes les sirènes du catastrophisme économique ambiant. Le choix de la marque japonaise est, sans aucun doute, d’un effet Canon, pour la Tunisie.