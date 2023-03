L’ATB Pay vient d’obtenir le label ‘Élu Produit de l’Année’ 2023 dans la catégorie services.

Cette consécration vient comme une reconnaissance du caractère innovant et utile de l’application de paiement mobile au moment où les consommateurs sont de plus en plus enclins à utiliser leur téléphone pour se procurer les biens et les services.

Conçue pour faciliter la vie aux consommateurs, ATB Pay est une application de M-Payment permettant toute une gamme de transactions ; du paiement au transfert en passant par le retrait d’argent via téléphone mobile en toute simplicité et sécurité. Elle convient à tous les achats, aussi bien les produits que les services.

Au-delà du fait qu’il récompense les marques, le label ‘Élu Produit de l’Année’ 2023 par ATB Pay sert d’indicateur aux consommateurs, leur permettant de gagner du temps et de l’argent.

Immédiatement disponible, ATB Pay peut être utilisée par toute personne disposant d’un portefeuille électronique (e-wallet). Celle-ci deviendra capable de payer ses factures Steg et Sonede, de retirer de l’argent sur un GAB (cash out, sans carte bancaire), de régler ses achats et d’effectuer des opérations de transfert entre e-wallets. Elle est destinée aux clients particuliers et professionnels de l’ATB ainsi qu’aux entreprises qui disposent de l’ATB Pay Pro pour encaisser des paiements via un smartphone en mode sans contact (QR code, NFC).

Pour ce qui est des services proposés dans le cadre de l’ATB Pay, ils offrent une large gamme de fonctionnalités couvrant tous les besoins usuels : cash in, cash out, paiement de factures, transfert d’argent entre e-wallets, paiement de commerçants via TPE et/ou smartphone et consultation de l’historique des opérations.

Pour profiter pleinement de ce nouveau service, rien de plus simple. La solution ATB Pay étant disponible en téléchargement sur Play Store (Android), AppGallery (Huawei) et App Store (IOS), il vous suffit de la télécharger sur votre smartphone et de vous inscrire en suivant les différentes étapes y afférentes. Et si vous souhaitez vous renseigner davantage sur l’application bancaire de Mobile Payment ATB Pay, vous pouvez joindre notre Centre de Relation Clients au 70 026 267.