“Les entreprises opérant dans le secteur automobile sont appelées à adhérer à la transition énergétique pour prouver leur performance en matière énergétique tout en offrant des produits efficaces, performants et qui permettent la réduction des émissions de gaz à effet de serre”, a affirmé la Vice-présidente de la Tunisian Automotive Association (TAA), Myriam Elloumi.

Elle a ajouté, lors un atelier d’information et de sensibilisation des entreprises du secteur automobile sur le thème : ” Efficacité énergétique “, organisé, jeudi 16 mars 2023 à Tunis, que la TAA et l’Agence nationale pour la maitrise de l’énergie (ANME) collaborent pour mettre en œuvre d’actions et des opérations d’efficacité énergétique pour accompagner et sensibiliser les entreprises du secteur automobile pour que la Tunisie continue à être le leader dans ce domaine avec un positionnement dans le top 3 des producteurs de composants automobiles en Afrique et des expertises très reconnues à l’échelle régionale.

De son côté, le directeur général des industries manufacturières au ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Fathi Sahlaoui, a évoqué le rôle crucial des entreprises automobiles dans la relance de l’économie tunisienne, ce qui a été concrétisé, récemment, par des nouveaux investissements et des extensions des unités de production des entreprises des composants automobiles.

Le secteur automobile, classé prioritaire et qui compte environ 180 entreprises, doit accorder plus d’importance au aspect énergétique et environnemental pour améliorer le positionnement de la Tunisie dans ce domaine.

Il a rappelé, dans ce contexte, que la stratégie énergétique de la Tunisie à l’horizon 2035, élaboré par le ministère de l’industrie vise la sécurité d’approvisionnement énergétique, la décarbonation de l’économie, le développement économique et la garantie d’une transition socialement juste, inclusive, créatrice d’emplois et de richesses et garantissant l’égalité des genres.

La responsable RSE à l’ANME, Raja Fradi, a présenté, à cette occasion, le Fonds de la Transition Energétique (FTE) qui vise à encourager l’investissement dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et appuyer la création et la promotion des entreprises énergétiques ainsi que la mise en œuvre de programmes nationaux concourant à la maîtrise de l’énergie à travers la participation dans le financement des actions et des projets et mise à disposition de diverses sources de financement afin de couvrir les coûts d’investissements dans le domaine de la maîtrise de l’énergie en vue de réaliser la transition énergétique.

Elle a souligné que la pratique de l’Efficacité Energétique (EE) à travers les audits énergétiques peut révéler dans le secteur automobile en Tunisie des opportunités d’accroissement de leur compétitivité par la réduction ou la maîtrise des charges énergétiques.

Et de poursuivre que l’alignement aux normes internationales en matière d’EE est vitale pour la compétitivité de l’industrie tunisienne dans un contexte de mondialisation.

L’atelier d’information et de sensibilisation à l’efficacité énergétique est organisé par l’ANME et la TAA, avec l’appui du projet.

Partenariats pour l’emploi et l’appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie qui fait partie de l’Initiative spéciale ” Emploi décent pour une transition juste “, mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie, en étroite coopération avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.