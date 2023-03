Pour la 4ème année consécutive, Tunisie Telecom s’est distingué en termes d’expérience mobile. L’opérateur a ainsi réalisé en 2022 « les meilleures performances de l’internet mobile en Tunisie ».

Il faut souligner au passage que nPerf, une la société sise à Lyon en France, et surtout “indépendante des opérateurs et qui permet aux usagers de mesurer eux-mêmes la qualité des réseaux Internet fixes et mobiles à travers le monde.

Tunisie Telecom a remporté ce prix en 2019, 2020, 2021, et 2022.

En marge du TT NETWORK DAY, M. Renaud KERADEC CEO de nPerf a décerné à Lassâad Ben Dhiab, président directeur général de Tunisie Telecom le trophée de nPerf 2022.