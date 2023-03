Une journée d’information autour du lancement du projet ” Route culinaire de l’huile d’olive de Sfax ” a été organisée par l’association Tunisia Olive dans le cadre du projet ” Tounes Wijhatouna ” financé par la coopération allemande GIZ à hauteur de 153 mille de dinars.

Réalisé en collaboration avec l’Union Européenne et l’association Tunisia Olive, la route culinaire de l’huile d’olive de Sfax a démarré en 2020 et a pour objectif de diversifier les offres touristiques proposées dans la région, a indiqué la directrice du projet et vice présidente de l’association Tunisia Olive Neziha Karati Kammoun.

De son côté, le président de l’association Faouzi Zayani a indiqué que les travaux de la mise en place du circuit culinaire s’étalera sur 10 mois et a pour objectif la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel de l’huile d’olive et des traditions culinaires sfaxiennes qui s’appuient sur l’huile d’olive.

Premier en son genre, le circuit mettra aussi en valeur les métiers artisanaux en relation avec l’Olivier et son bois, a-t-il encore ajouté.

La route culinaire de l’huile d’olive à Sfax s’inscrit dans le cadre du projet ” Promotion du Tourisme Durable “, qui est une action conjointe de l’ Union Européenne et du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement dans le cadre du programme “Tounes Wijhetouna”, mise en œuvre par la GIZ Tunisie, en partenariat avec le ministre tunisien du tourisme.

La route culinaire de l’huile d’olive de Sfax s’inscrit dans de la cadre des routes culinaires lancées dans le cadre de la ” Promotion du Tourisme Durable ” où les voyageurs sont invités à découvrir à travers des produits phares à l’instar du fromage l’harissa l’huile d’olive ou les dattes différentes régions du pays grâce à des expériences culinaires immersives.