Flat6Labs, la principale société de capital d’amorçage de la région MENA, a lancé un nouveau fonds d’amorçage doté de 95 millions de dollars pour soutenir la croissance et le développement de startups technologiques en Afrique.

Le fonds, Africa Seed Fund (ASF), sera axé sur l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est, et investira dans plus de 160 startups technologiques africaines au stade de démarrage dans les cinq prochaines années.

Les secteurs à fort impact seront privilégiés, tels que la HealthTech, la FinTech, l’EdTech, la GreenTech, l’AgriTech et la ClimateTech.

Le fonds prévoit de créer plus de 14.000 emplois et de générer un chiffre d’affaires de plus de 700 millions de dollars.

ASF sera dirigé par Ramez El-Serafy et Dina el-Shenoufy.