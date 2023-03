L’hommage à la mémoire du Rossignol de la Tunisie Feu Ali Riahi et à Saliha a eu lieu dans la soirée d’hier vendredi 10 mars 2023, la dernière soirée de la compétition “chanson Tunisienne” de la 21ème édition du Festival de la chanson tunisienne (FCT) qui prendra fin demain dimanche 12 mars avec l’annonce des lauréats de l’édition 2023.

Avec son humour décalé et dans un style propre à lui le chanteur Slah Mosbah a fait part de sa grande fierté d’être choisi pour chanter une grande icone Ali Riahi avant d’interpréter les célèbres chansons ” Ya Bou Said El Aali”, et ” le choftek marra “.

Sur la scène du théâtre de l’Opéra où l’Orchestre national de musique sous la houlette de maestro Youssef Belhani était comme à chaque soirée au rende-vous, c’est à la jeune Eya Daghnouj qu’a été confiée la tâche de l’hommage à la mémoire de Saliha en interprétant ” Khil Salem “, ” Khamouri “, et ” nagouz “.

Et c’est dans l’esprit d’hommage dont le festival veut en faire désormais une tradition qu’une pléiade d’instrumentistes et d’artistes ont été appelés sur scène pour les mettre à l’honneur. Ce sont eux qui sont derrière l’exécution des œuvres, naturellement des instrumentistes et des musiciens aux parcours richissimes. Il s’agit des violonistes Abdelmajid Ben Abdallah, Mohamed Sofiene Thamri, Seifallah Ben Abderrazzak, Abdelbasset Metsahel, Chokri Bahloul, ainsi que l’artiste et chanteur Salah Baccar et le chanteur-compositeur- arrangeur, Mohsen Matri.

Pour rappel, informe le festival, la soirée de ce samedi 11 mars est réservée à la compétition “Nouveaux genres” où 10 candidats se produiront sur scène… une scène qui vibrera au rythme de la musique et du chant avec des voix de la nouvelles génération Raoudha Ben Abdallah, Sabri Mosbah et Hassen Doss.