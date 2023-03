Le président de la République Kais Saied s’est entretenu, vendredi, par téléphone, avec le président de la République du Sénégal, Macky Sall.

Lors de cet entretien téléphonique, le président Saïed a saisi l’occasion pour réaffirmer la fierté de la Tunisie de son appartenance africaine et son souci constant de développer davantage ses relations avec les autres pays africains au double plan bilatéral et multilatéral.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le président Saïd a tenu à préciser que les remèdes aux maux et problèmes du continent africain doivent émaner de la volonté de ses peuples.

L’entretien téléphonique du président Saïed avec son homologue sénégalais survient suite à une pluie de réactions au lendemain des déclarations du président Kais Saïed jugées ” racistes ” à propos des flux migratoires venant d’Afrique subsaharienne.

La position officielle de la Tunisie sur la question était claire. La Tunisie estime en effet que les propos tenus par le président Saïed ont été malicieusement interprétées et manipulées et les réactions qui s’en suivent s’inscrivent dans le droit-fil d’une campagne fallacieuse et malsaine orchestrée dans le dessein de ternir l’image de la Tunisie et de nuire ainsi à ses relations avec les pays du continent africain.

En outre, l’entretien téléphonique entre les deux présidents a été l’occasion de passer en revue l’histoire des relations tuniso-sénégalaises depuis l’indépendance et de débattre des moyens propres à les promouvoir davantage dans les différents secteurs et domaines.

Toujours selon le même communiqué, le président Saïd a adressé une invitation au président sénégalais à se rendre en Tunisie, lequel a répondu favorablement en attendant que la date soit fixée ultérieurement.