De retour au salon ITB de Berlin, l’OMT a fait passer un message clair : le tourisme revient en force, déterminé à être porteur d’un changement positif allant au-delà du secteur.

Le retour du tourisme et l’importance du salon ITB

Le salon ITB de Berlin est le plus grand salon du tourisme et des voyages dans le monde. Cette semaine et pour la première fois en quatre ans, il s’est déroulé en présentiel, alors que le redressement du secteur est bien engagé. D’après l’OMT, le tourisme international pourrait retrouver d’ici la fin de l’année de 80 % à 95 % de son niveau d’avant la pandémie, sachant que l’on a enregistré 70 millions d’arrivées internationales pour le seul mois de janvier (c’est plus du double des chiffres de janvier 2022).

Pour l’OMT, la reprise du salon ITB est le signe de la confiance retrouvée envers les voyages, qui sont « le meilleur marqueur de la confiance ». Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, était invité à participer à l’inauguration officielle du salon aux côtés du Vice-Chancelier allemand Robert Habeck, du Premier Ministre de Géorgie Irakli Garibashvili, de la Maire de Berlin Franziska Giffey ainsi que de dirigeants publics et privés du secteur.

Éducation et investissements, de grandes priorités pour le tourisme

Lors de l’inauguration officielle du salon ITB, l’OMT a mis en relief l’importance de l’éducation, de la formation et des investissements pour que se matérialise le potentiel du tourisme.

À Berlin, l’OMT a annoncé un nouveau partenariat au titre duquel l’Organisation travaillera avec l’Arabie saoudite pour promouvoir l’éducation et le perfectionnement professionnel dans le tourisme.

Par ailleurs, l’OMT a signé un nouvel accord avec la Business School de la Haute École de Lucerne instaurant un partenariat aux fins de la création d’un nouveau diplôme universitaire en tourisme international durable.

L’importance d’investir dans les personnes est un message central que l’OMT a aussi défendu à la Table ronde spéciale du secteur, qui a tiré parti du rôle joué par l’Organisation de « passerelle » entre les secteurs public et privé. Ayant pris la mesure du besoin vital d’investissements plus nombreux et mieux ciblés pour mettre en œuvre les plans de transformation, l’OMT a également confirmé que la Journée mondiale du tourisme 2023 aura pour thème « Tourisme et investissements verts ».

Accélérer l’action pour le climat dans le tourisme

Dans le contexte du salon ITB de Berlin, l’OMT a fait paraître un nouveau rapport soulignant les progrès réalisés par le tourisme mondial pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Le rapport “Climate Action in the Tourism Sector” a été mis au point par l’OMT avec le soutien du Gouvernement allemand et en collaboration avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Les recommandations permettront une mesure plus fiable des émissions de gaz à effet de serre dans l’optique d’honorer les engagements de la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme.

Tourisme pour toutes et tous

Le salon ITB 2023 a coïncidé avec la Journée internationale des femmes. Pour l’occasion, l’OMT et ONU Femmes ont présenté une synthèse des grandes réalisations du projet “Centre Stage: Women’s empowerment during the COVID-19 recovery”. L’initiative a montré dans toute son étendue l’impact particulièrement fort de la pandémie sur les femmes travaillant dans le tourisme. Et s’il est vrai que le tourisme demeure un employeur de premier plan pour les femmes, l’OMT et ONU Femmes sont d’accord pour constater que le secteur n’a pas encore exprimé son plein potentiel en matière d’autonomisation des femmes.

Enfin, dans l’optique de faire avancer encore plus la diversification du secteur et la croissance de domaines pouvant apporter de nouvelles retombées positives, une Table ronde spéciale de l’OMT sur les connexions entre le tourisme sportif et la santé s’est tenue au salon ITB de Berlin en amont du deuxième Congrès mondial sur le tourisme sportif à Zadar (Croatie) les 26 et 27 avril.