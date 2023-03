Semaine de la Francophonie : La Tunisie invitée d’honneur

Pour cette année 2023, la Tunisie est le pays invité d’honneur dans le cadre de la célébration de la Semaine de la Francophonie par l’Université de Rouen Normandie, apprend l’agence TAP.

L’Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme-Société (IRIHS) de l’Université de Rouen Normandie, en partenariat avec l’Académie de Normandie, l’Institut français de Tunisie (IFT), l’Alliance française de Normandie, l’Association Baraques Walden, organise du 13 au 17 mars 2023 la semaine internationale de la francophonie.

Lors des sessions précédentes, un pays est invité chaque année, comme Madagascar, l’Inde ou le Québec. En 2019, la Tunisie était le pays invité mais cette édition a été annulée à cause du Covid, explique Foued Laroussi, Directeur de l’IRIHS, organisateur de la semaine de la francophonie. Et d’ajouter “La Tunisie étant le pays qui a été à l’origine du Printemps arabe et qui a accueilli le XVIIIe Sommet de la Francophonie à Djerba, en 2022, nous avons voulu, tout en célébrant la semaine de la francophonie, faire un focus sur la situation de la langue française dans le pays de Habib Bourguiba, une des figures emblématiques et un des pères fondateurs de la Francophonie institutionnelle, 23 ans après sa disparition”.

Autour de cet événement ” 2023 célèbre le 120e anniversaire de la naissance d’une figure emblématique de la francophonie : Habib Bourguiba”, dix-huit intervenants, des conférences, des expositions, des concerts, des projections de films, des colloques,…sont au programme.

“La francophonie des pères fondateurs” est le thème d’une rencontre avec notamment un débat autour du livre” L’héritage de Senghor” de Mohamed Aziza, poète et romancier et d’un deuxième ouvrage “Bourguiba, tel que je l’ai connu” de Taieb Baccouche, universitaire, syndicaliste et homme politique.

Une rencontre sur le thème de “La francophonie, une ouverture sur l’autre” sera marquée par la participation notamment de Ferid Memmich, ancien représentant personnel du Président de la République de la Tunisie auprès de l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) pour donner une intervention sur le Sommet de la Francophonie de Djerba 2022 ainsi que de Wafa Ghorbel, universitaire et écrivaine pour une rencontre-débat autour de son roman “Le Jasmin noir”.

Le programme prévoit entre autres une journée d’étude “Le français en Tunisie post-Printemps arabe” avec une pléiade d’intervenants et universitaires et une conférence sur “Le livre francophone publié en Tunisie : édition – distribution – vente – lectorat” avec plusieurs intervenants dont Sarra Ghorbal, attachée pour le livre et les médiathèques à l’Institut français de Tunisie, Habib Zoghbi, représentant de l’Union des éditeurs et président du syndicat des libraires distributeurs et Hassen Jaied, directeur fondateur de la maison de distribution des livres Afrique culture et des librairies Culturel.

La musique sera présente avec deux spectacles: “Rhapsodies tunisiennes”, un concert de violon solo composé et interprété par Laassad Zouari, docteur en Musicologie de l’Université Paris Sorbonne, violoniste et compositeur de musique arabe, couronné à plusieurs reprises par le prix de composition du festival de la chanson tunisienne.

Le Spectacle “Mes Tissages” de Wafa Ghorbel, universitaire, romancière et auteure-compositrice-interprète qui sera accompagnée du pianiste Mehdi Trabelsi est un spectacle intimiste piano-voix constitué de reprises de chansons universelles, essentiellement françaises (chansons à texte) en arabe (dialectal et littéraire) ou alternant arabe et français. Le large public aura également rendez-vous par ailleurs avec la projection du film tunisien “Un divan à Tunis” de Manele Labidi.