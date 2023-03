L’ATB remporte deux trophées à l’occasion de la Journée internationale des droits de la Femme

Lors d’une cérémonie organisée par Femmes Maghrébines, tenue hier soir à l’hôtel Africa – Tunis, l’Arab Tunisian Bank s’est vu décerner deux trophées dans le cadre de la première édition du « Trophée de la Parité Professionnelle ». La banque avait présenté au jury les actions à impact social et citoyen.

Rappelons notre engagement sur les projets suivants :

Soutien à l’ONG Cawtar, le 16 février 2023, dans la communication de son application SafeNess contre les violences faites aux femmes en mobilisant son réseau de partenaires médiatiques.

Participation depuis trois ans, aux Trophées des Femmes Entrepreneures de Tunisie organisés par « Managers » et appui de la lauréate pour accéder à des prospections commerciales d'envergure.

organisés par « Managers » et appui de la lauréate pour accéder à des prospections commerciales d’envergure. Soutien aux femmes artisanes à travers l’événement « Hirafiyet » les 17 et 18 décembre 2022, au Marché de Noël en mettant à disposition des stands qui ont rassemblé des artisanes, des créatrices et des productrices locales et régionales.

Participation au projet SAWI visant à développer des plans d'action nationaux pour l'inclusion responsable des femmes dans les économies formelles dans la région MENA. Ce projet vise aussi à cartographier les politiques actuelles de recrutement, de rétention et de promotion dans les pays arabes.

A travers ses actions citoyennes, l’ATB n’a de cesse de renforcer et de valoriser le rôle des femmes dans les instituions et dans l’écosystème entrepreneurial. La banque s’est faite une tradition dans le développement des partenariats pour renforcer l’autonomisation économique des femmes. Alignée aux objectifs de développement durable, la banque fait de l’ODD 5 son cheval de bataille pour renforcer la situation de la femme dans le milieu professionnel. De par la diversification de ses produits et sa stratégie RSE, la banque s’inscrit pleinement dans le sillage des ODD pour faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité d’ici à 2030.