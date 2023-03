Monastir : 60 demandeurs d’emploi sélectionnés pour une formation dans le tourisme

Soixante personnes ont été sélectionnées parmi 210 demandeurs d’emploi pour une formation dans le secteur touristique en vue d’un recrutement dans les différents établissements hôteliers implantés dans le gouvernorat de Monastir, a fait savoir le directeur régional de l’emploi, Adel Khalifi.

Cette formation démarrera le 16 mars 2023 dans l’Ecole de Tourisme à Monastir pour 6 semaines dans les différentes spécialités identifiées par les professionnels du secteur, explique Khalifi. Les jeunes bénéficiaires entameront le travail au sein des unités hôtelières directement après la fin de leur formation.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du programme de renforcement et de l’appui des compétences dans le secteur privé mis en place et financé par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.