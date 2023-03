Clôture de la 1ère phase du projet Helma à Nabeul

La chargée du projet “Helma” au sein de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Tunis, Mouna Bannour, estime que ce projet, dans sa première phase (août 2020), effectué dans les gouvernorats de Mahdia et Sfax, et financé le ministère italien des Affaires étrangères, a atteint ses objectifs.

En marge du coup d’envoi de la seconde phase dudit projet, tenu à Hammamet (gouvernorat de Nabeul), Bennour a fait savoir qu’il a pour but de trouver des solutions alternatives à l’immigration clandestine et à redonner l’espoir aux jeunes.

Au cours de cette période, le projet Helma a permis l’intégration de 300 jeunes dans les centres de formation professionnelle, la rescolarisation de 250 jeunes, la formation de 73 jeunes dans la création de projets et l’accompagnement de 30 jeunes dans le processus de la création de leurs projets.

De même, 42 cadres et 120 animateurs de maisons de jeunes ont reçu des formations pour mieux répondre aux besoins des jeunes et leurs attentes, a ajouté la responsable, et que plusieurs actions d’amélioration d’infrastructures et de services au profit des jeunes dans les gouvernorats de Mahdia et Sfax ont été réalisées, dans le cadre de ce programme, à l’instar de la création de 3 stades, l’octroi d’un bus au profit de la maison des jeunes de Mahdia ou encore la création de clubs répartis dans les différents établissements pour jeunes des deux gouvernorats.

A noter que la seconde phase du projet Helma se déroulera dans les gouvernorats de Médenine et Tataouine et se poursuivra jusqu’à janvier 2025.