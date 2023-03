La Société des transports de Tunis (TRANSTU) dénonce les actes de vandalisme ciblant son parc, appelant les citoyens, les médias et la société civile à appuyer ses efforts visant à sensibiliser sur la gravité de ces pratiques qui menacent à la fois la sécurité des passagers et la continuité du service public.

Réagissant notamment au phénomène des métros roulant les portes ouvertes, la TRANSTU met en garde contre l’ampleur des actes de destruction ciblant les mécanismes de commande des portes des métros (disjoncteurs de commande, distributeurs pneumatiques, systèmes de contrôle …), lesquels actes entravent la fermeture automatique des portes, sans qu’aucun signal de panne ne soit donné aux conducteurs.

Outre les pertes colossales subies par la société, ces pratiques peuvent être à l’origine d’accidents mortels a encore déploré la société, précisant qu’en la seule journée du dimanche 5 mars, les mécanismes de contrôle automatique de 132 portes (sur un total de 300 portes) ont été détruits, 23 portes endommagées et 12 vitres de portes brisées.

La TRANSTU a également, fait savoir que les métros des lignes 5 et 2 sont les plus ciblés par les actes de vandalisme, affirmant que les auteurs de ces actes, dont certains ont été arrêtés, sont en majorité des mineurs.

Pour lutter contre ce phénomène et préserver son parc, la société a mis en place une équipe de soutien à ses équipes de permanence, procédé au renforcement des languettes des verrous des trappes de portes, chargé ses agents de sécurité d’intervenir pour fermer les portes ouvertes dans les stations principales et renforcé la coordination avec les services de la police de secours pour intervenir en cas de besoin tout au long du réseau.

La société a également, intensifié ses campagnes de sensibilisation, appelant à une adhésion plus large à ces efforts pour préserver les vies, la sécurité du personnel et des passagers et la pérennité du service public.