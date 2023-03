C’est le pari d’un jeune entrepreneur, en l’occurrence Yassine Mamlouk, dont l’ambition et la motivation sont d’être un des ambassadeurs de notre pays à travers des prestations de services aux normes internationales, afin de mettre en avant les meilleurs atouts de la Tunisie et de son peuple : sa générosité, ses paysages, son climat, ses richesses culturelles, son ouverture d’esprit…

Mamlouk, qui a lancé en 2016 le réseau d’agences Arcane Immobilière, spécialisé dans la vente et la location de biens de luxe sur le Grand Tunis, vient de lancer dans un nouveau défi en créant SuperHost, pour promouvoir les atouts de la Tunisie, tout en offrant une qualité de services unique afin de faire vivre des expériences mémorables aux visiteurs.

Lancé en 2022, SuperHost est un nouveau projet de conciergerie de luxe qui né d’une volonté et d’un engagement envers la Tunisie. Grâce aux connaissances du marché acquises ces dernières années, mais surtout grâce à une équipe de jeunes diplômés tunisiens compétents et prêts à relever les défis afin de garantir la réussite du projet.

SuperHost se donne comme mission d’attirer des touristes désireux de vivre des expériences nouvelles, avec un service personnalisé et haut de gamme. Superhost permet ainsi à ses clients de choisir une location de vacances, et de bénéficier de services personnalisés pour un séjour découverte de la Tunisie sous ses plus belles facettes, le tout avec un traitement VIP.

Et ce n’est pas un hasard si, dans le cadre de sa visite et de son spectacle en Tunisie, du 02 au 05 Mars 2023, l’humoriste Amine Radi a opté pour un logement SuperHost. Et il ne l’a pas regretté, vu son énorme satisfaction qu’il a partagée avec sa communauté maghrébine et européenne.

Fidèle à son image, SuperHost a fait découvrir les meilleurs spots, quartiers, restaurants et spa à son invité de prestige. Ce dernier a également pu gouter aux délices et saveurs de la cuisine tunisienne grâce à un chef de renommée spécialement invitée au logement de l’humoriste, en l’occurrence Salma Langar.

SuperHost propose les hébergements dans des logements propres, sécurisés et situés dans les meilleurs quartiers de la capitale (Sidi Bou Saïd, Carthage, La Marsa, etc.) et bientôt partout en Tunisie.

Joignable en tout temps pour répondre aux questions des voyageurs concernant les bons plans, les endroits à visiter, ou pour dépanner, l’équipe de SuperHost assure un service de conciergerie sur mesure de A à Z: transports, visites guidées, chef cuisinier à domicile pour des déjeuners ou des dîners festifs, des massages ou des soins à la demande.