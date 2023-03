Un séminaire a été organisé mercredi à Tunis à l’occasion de la journée internationale de la femme par l’association “tounissiet” ayant pour thème “Quel avenir pour la femme dans la prise des décisions au niveau des législations et des municipalités”.

La présidente de cette association Monia Mzid a souligné à l’ouverture de ce séminaire, le rôle important assumé par la femme tunisienne au fil des générations, quelle soit ouvrière, chercheuse, agricultrice ou active dans la société civile. “ce qui lui a permis d’occuper une place prépondérante à l’échelle internationale” a-t-elle dit.

“La femme tunisienne demeure le noyau de la société et de la famille” a-t-elle ajouté, signalant l’impératif de consolider l’autonomisation politique et économique des femmes sans exceptions, notamment dans les régions.

La présidente de l’association “tounissiet” a fait remarquer que la participation de la femme a connu un certain recul, en témoigne le taux de représentativité des femmes aux élections de l’assemblée constitutive qui était de 29%, aux élections législatives de 2014 (31%) et aux élections législatives de 2019 (24%), alors qu’au cours des dernières élections législatives, le taux de représentativité des femmes n’a pas dépassé les 16,2%.

Elle a mis l’accent sur la contribution des femmes au rayonnement de la Tunisie au double plan national et international et son apport dans les dossiers de la jeunesse et du développement, appelant à renforcer ses acquis dans le code du statut personnel et la législation tunisienne en général, ainsi que la lutte contre les violences faites aux femmes.

Les participants à ce séminaire ont étudié des questions relatives aux défis du cadre législatif actuel des conseils élus et les préparatifs de l’élection des conseils municipaux, outre le rôle des médias dans la consolidation de l’image de la femme et sa représentativité dans le parlement et les municipalités.