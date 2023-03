La Bourse de Tunis (BVMT) a organisé, mercredi 8 mars 2023, la cérémonie annuelle de sonnerie de cloche pour l’égalité des genres, “Ring the Bell for Gender Equality”, en l’honneur des étudiantes et étudiants de l’International School of Business.

Devenue une tradition, cette cérémonie est organisée par les Bourses dans le Monde, en étroite coordination avec la Fédération internationale des Bourses de valeurs (WFE) et l’Initiative SSE (Sustainable Stock Exchanges) des Nations unies, indique la Bourse de Tunis dans un communiqué.

Elle vise à promouvoir le principe d’égalité des genres et les droits de la femme auprès des acteurs de l’écosystème entrepreneurial, et à contribuer à réaliser, en particulier, le 5ème Objectif de Développement Durable (ODD): Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.

Selon une étude élaborée par la Bourse de Tunis, la représentation des femmes dans les Conseils d’administration des sociétés cotées a atteint 13,9% en 2022, contre 11,3% durant l’année 2021, soit 103 femmes sur un nombre total d’administrateurs de 742.

En septembre 2015, la BVMT a adhéré à l’initiative SSE Exchanges des Nations unies qui se focalise sur la promotion et le renforcement des compétences auprès des acteurs de l’écosystème entrepreneurial, en vue de réaliser les ODD.

En marge de cette cérémonie, une visite en faveur des étudiants qui ont pris connaissance des différents mécanismes boursiers ainsi que des objectifs de développement durable que la Bourse de Tunis promeut dans le cadre de son adhésion à l’initiative susmentionnée.